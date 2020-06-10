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Минск и Москва считают калории

Минск настаивает на предоставлении ему методики определения стоимости российского газа с учетом его калорийности, сообщила пресс-служба министерства энергетики республики по итогам прошедших во вторник переговоров глав энергетических ведомств Беларуси и России Виктора Каранкевича и Александра Новака.


"Стороны обменялись мнениями относительно выполнения условий расчета за поставляемый в Беларусь российский газ. При этом позиция белорусской стороны остается неизменной: для урегулирования разногласий, возникших между субъектами хозяйствования по цене на газ с учетом его калорийности, ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" необходимо предоставить методику определения фактической среднемесячной теплоты сгорания природного газа с метрологическим подтверждением ее пригодности в соответствии с законодательством Беларуси", - говорится в сообщении Минэнерго.

Как сообщалось, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер заявил в конце мая, что Беларусь не доплатила за газ около $166 млн.

"Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет $165,57. Сразу, как только будет полностью урегулирована задолженность, российская сторона будет готова назначить переговоры по условиям поставки газа с 1 января 2021 года", - сказал Миллер.

По его словам, вопрос об условиях поставок газа в Беларусь в 2021 году будет вестись после погашения долга за текущие поставки.

Минэнерго Беларуси в свою очередь заявило, что Минск не имеет долга перед "Газпромом" за поставляемый в республику газ, расчеты за него белорусские газоснабжающие организации осуществляют с белорусской "дочкой" "Газпрома" в соответствии с контрактами.

При этом Минэнерго Беларуси отмечает, что "в настоящее время между субъектами хозяйствования имеются разногласия по определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности".

Минск ежегодно импортирует из РФ около 20 млрд куб. м газа. Годовой контракт на поставку газа в Беларусь по $127 за 1 тыс. кубометров был заключен 14 февраля 2020 года.
Интерфакс
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