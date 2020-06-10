







Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, сообщает центр новостей ООН.





"Если не будут приняты немедленные меры, становится все более очевидным, что существует надвигающаяся глобальная продовольственная чрезвычайная ситуация, которая может иметь долгосрочные последствия для сотен миллионов детей и взрослых", - сказал он.





По словам генсека ООН, голод и недоедание фиксировались в некоторых из них еще до начала пандемии. На сегодняшний день более 820 миллионов человек все еще не получают достаточно пищи, и их число будет расти.





Гутерриш отметил, что даже в странах с обильным продовольствием COVID-19 может нарушить цепочки поставок продуктов питания.





"Наши продовольственные системы терпят крах, а пандемия усугубляет ситуацию", - сказал он.





В связи с этим генсек ООН предложил три основные рекомендации.





Во-первых, по его словам, страны должны определить продовольственные и пищевые услуги в качестве основных, а также обеспечить защиту тех, кто работает в этом секторе.





Гутерриш добавил, что пакеты помощи и стимулов должны охватывать наиболее уязвимых, в том числе мелких производителей продуктов питания и сельские предприятия.





Во-вторых, глава ООН подчеркнул необходимость укрепления систем социальной защиты в области питания, включая поддержку миллионов детей во всем мире, которые в настоящее время не охвачены программами школьного питания. Сейчас в эту категорию попадает около 352 млн человек по всему миру.





В-третьих, по мнению генсека, странам нужно создавать более совершенные продовольственные системы, отвечающие потребностям как производителей, так и работников, и искоренить голод, обеспечив доступ большего количества людей к здоровой и питательной пище.





Напомним, ООН хочет увеличить помощь развивающимся странам из-за пандемии коронавируса.





Также в ООН спрогнозировали исторический уровень безработицы в мире.