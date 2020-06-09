Минск настаивает на необходимости пересмотра цен на газ

Министры энергетики России и Беларуси Александр Новак и Виктор Каранкевич в режиме видеоконференции провели переговоры по вопросам, связанным с поставками газа.





Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго РФ.





"В ходе переговоров министры обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия России и Беларуси в газовой сфере", - говорится в сообщении.





В конце мая в "Газпроме" заявили, что готовы начать переговоры с Беларусью по условиям поставок российского газа в 2021 году после погашения ею долга за газ в размере $165,57 млн. Что касается цены на газ в 2020, то она, заявили в Газпроме, была установлена 14 февраля.





Минэнерго Беларуси ответило, что у него нет задолженности за импортируемый российский природный газ, споры ведутся относительно его стоимости с учетом калорийности сырья.









Ранее белорусские власти заявляли, что хотят добиться справедливой цены на российский газ, так как оптовая цена за тысячу кубометров газа в РФ составляет $80, в то время как по контракту с РФ Белоруссия должна платить $127 за 1 тыс. кубометров.





В первых числах июня Минэнерго Беларуси направило письмо в адрес главы "Газпрома", в котором были обозначены ключевые вопросы двусторонней повестки дня и предложения по их обсуждению, в частности по условиям поставок газа в 2020 году и методике ценообразования на газ с 1 января 2021 года.





В целях урегулирования возникших разногласий Минэнерго Беларуси отметило необходимость предоставления ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" в ГПО "Белтопгаз" методики определения фактической среднемесячной теплоты сгорания природного газа с метрологическим подтверждением ее пригодности в соответствии с законодательством Беларуси.