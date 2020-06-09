Первый состав с американской нефтью отправился из Клайпеды в Беларусь

Эту информацию подтвердила BNS компания перевозки грузов LG Cargo, являющаяся дочерним предприятием литовской государственной железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai, пишет interfax.by





"Первый состав с нефтью отправился из Клайпеды этой ночью, в 1 час 5 минут. Весь объем мы планируем доставить в Беларусь за 10 дней, в целом будет сформировано 22-23 состава. Ежесуточно будут отправлять по 120 цистерн, или приблизительно по 7 тыс. тонн нефти", - прокомментировал BNS представитель Литовских железных дорог Мартинас Бурба.





Сырье предназначается для ОАО Нафтан" (Витебская обл.).





В свою очередь в концерне "Белнефтехим" проинформировали, что "на заводе будет первая партия уже в четверг".

Как сообщалось, в пятницу вечером в Клайпеду из порта Бомонт (штат Техас) прибыл танкер NS Captain. Оператор литовского нефтетерминала - компания Klaipedos nafta сообщила, что он доставил 77 тыс. тонн сырьевой нефти.





Клайпеда





Это первый в истории Беларуси груз нефти из США.





Посольство США в Литве в субботу отметило, что эта "конкурентоспособная сделка", реализованная поставщиком энергоресурсов United Energy Trading совместно с американской компанией Getka и ее партнером в Польше UNIMOT, укрепляет самостоятельность и независимость Беларуси.





Глава МИД Беларуси Владимир Макей в свою очередь отмечал, что поставки американской нефти являются частью государственной стратегии по диверсификации источников и обеспечению устойчивой работы нефтеперерабатывающего комплекса Беларуси в 2020 и в последующие годы.





Ранее, 12 мая, в Клайпеду прибыл седьмой в этом году танкер с нефтью для Беларуси - 87 тыс. тонн нефти было доставлено из Саудовской Аравии, она была приобретена у компании Saudi Aramco. Также в этом году в Клайпедском порту с танкеров переваливалась норвежская и российская нефть.





Кроме того, осуществлялась поставка нефти через порт Одессы на Мозырский НПЗ по нефтепроводам Одесса-Броды и Броды-Мозырь.





В концерне "Белнефтехим" отмечали, что груз американской нефти станет уже 12-й танкерной поставкой в текущем году от альтернативных поставщиков. "Общий объем танкерных поставок уже превысил 1 млн тонн нефти", - уточнили в концерне.



