Расследование. Латвийский след в делах Виктора Бабарико

Между каруселями и свиноматками он упомянул вопросы, которые нужно задать одному из потенциальных кандидатов: “Что такое “ПриватЛизинг”? И второй: где деньги держит, которые мошенническим образом получил в Беларуси?”





Речь здесь шла об экс-банкире Викторе Бабарико. Он ответил на слова Лукашенко:





“Я, конечно, мог и не комментировать этот вопрос, раз моя фамилия не прозвучала. Но я скажу так: я знаю компанию “ПриватЛизинг”. Компания “ПриватЛизинг” — давний клиент Белгазпромбанка. Компания “ПриватЛизинг” имеет структуру владения, в которую входят, если я не ошибаюсь, два или три бывших сотрудника Белгазпромбанка. На этом историю я могу закончить”.









Из этого сухого комментария совершенно непонятно, почему вдруг название компании упомянул Александр Лукашенко. Еврорадио решило узнать, чем занимается “ПриватЛизинг”, кто владеет этой компанией и при чём тут Виктор Бабарико.

“Агентство торговли в рассрочку”

“ПриватЛизинг” занимается заключением лизинговых сделок с физическими лицами. Через платформу “рассрочка.бел” и сеть магазинов “5 элемент” компания предлагает электротовары, телерадиотовары, средства связи.





Компания была зарегистрирована в 2007 году. Изначально она называлась “Агентство торговли в рассрочку”. Именно под этим названием она начала сотрудничество с Белгазпромбанком в рамках системы продаж "Рассрочка DELAY".





Начало сотрудничества "ПриватЛизинга" и "Белгазпромбанка"





В 2019 году, по информации Ассоциации лизингодателей, “ПриватЛизинг” стал одной из пяти крупнейших лизинговых компаний. Доля компании на рынке — около 3,5%, лизинговый портфель — 163 млн рублей. За прошлый год компания заключила новых договоров на 205 млн рублей.

Четыре белоруса, две латвийские компании

Собственники компании “ПриватЛизинг” — четверо белорусов и две латвийские компании. Официальный директор — Андрей Харланович, бессменно занимающий этот пост с 2007 года. Ему принадлежат 19% компании.





Ещё 19% принадлежат Алексею Александровичу Геращенко. В Беларуси более известен другой бизнесмен — Андрей Александрович Геращенко. Несложно заметить, что отчества и фамилии этих людей совпадают. К тому же у Андрея Геращенко есть брат Алексей. Андрей Геращенко владел компанией “Новая Супра” — одним из крупнейших импортёров и дистрибьюторов продукции Procter&Gamble.





Сергей Добролёт, бывший зампред правления Белгазпромбанка, владеет 15% доли “ПриватЛизинга”. В Белгазпромбанке он работал с 1998 года, начав карьеру с должности исполнительного директора. В 2004-м стал заместителем председателя правления. А председателем правления в те годы уже был Виктор Бабарико.





Центральная аттестационная комиссия подтвердила профессиональную пригодность Добролёта Сергея Михайловича в 2004 году.

Ещё 15% владеет Антон Морозов, заместитель председателя наблюдательного совета страховой компании “Кентавр”. Кстати, Сергей Добролёт тоже входит в этот наблюдательный совет. Председатель совета Ольга Радецкая в различных публикациях о благотворительности представляется то как “менеджер по корпоративным коммуникациям и социальным проектам компании “ПриватЛизинг”, то как “помощник директора “ПриватЛизинг”. Сообщалось, что она занимается проектами фонда “Шанс”.





Оставшиеся 32% доли компании принадлежат двум латвийским компаниям: “АЛДИ Проджектс” (18%), которая сменила другую латвийскую компанию “Ауструму Тилтс”, и “МВС Инвестмент” (14%). Последняя — владеет 100% доли компании “Хайв проджект”, которой принадлежат краудфандинговые платформы MolaMola и Ulej. Их основатель — Эдуард Бабарико, сын Виктора Бабарико и глава его инициативной группы.





Среди уже бывших собственников “Хайв проджект” — Антон Морозов, Андрей Васин (частный инвестор, занимавшийся альтернативными источниками энергии) и компания “Правовой диалог”. Все их доли в августе 2019-го перешли к “МВС Инвестмент”.

Законный развод — одни минусы

На одном из популярнейших белорусских ресурсов с отзывами пользователей у компании “ПриватЛизинг” 16 отзывов. Из них 13 с оценкой единица (самая низкая) и три с оценкой пять (самая высокая).





Основная претензия — комиссия за лизинг, которую берёт компания.





Отзывы на компанию "ПриватЛизинг"

Также компания погашает кредитную задолженность только по истечению срока договора. Например, вы покупаете что-то в лизинг на два года, но всю сумму выплачиваете досрочно. До истечения срока договора в вашей кредитной истории будет обозначено, что у вас незакрытый лизинг.





Отзывы на компанию "ПриватЛизинг"

Сеть контрагентов

За много лет своего существования Белгазпромбанк организовал целую сеть контрагентов из разношёрстных компаний. Все ли банки так делают? Да, но чаще всего это компании внутри банковского холдинга. Вот, например, холдинг Приорбанка. Мы можем увидеть все фирмы, которые в него входят, и чем они занимаются.





холдинг Приорбанка





Или холдинг Беларусбанка, где тоже всё доходчиво указано.





холдинг Беларусбанка





У Белгазпромбанка это сторонние организации. Мы уже узнали про “ПриватЛизинг”, а есть ещё другие. Их связывают одни и те же собственники.





Юрфирма “Правовой диалог” занимается досудебным взысканием задолженностей по кредитам Белгазпромбанка и подготовкой документов к взысканиям в судебном порядке. Именно такую формулировку можно встретить в резюме юристов, которые там работали. По сути это коллекторская деятельность — “выбивание” долгов.









Среди собственников “Правового диалога” — пять граждан Беларуси и три компании, две из них иностранные. Имена и фамилии части из них совпадают с собственниками “ПриватЛизинга” — это Андрей Харланович, Алексей Геращенко и Антон Морозов. Вместе у них 25% доли.





Ещё один собственник — Светлана Добролёт, у неё 15%. Человек с такой же фамилией — среди собственников “ПриватЛизинга”. Пятый собственник “Правового диалога” — Эдуард Бабарико, ему принадлежат 7,5% доли.





А что за юрлица среди собственников? Тут есть Белгазпромбанк с 10% и две уже знакомые нам латвийские компании: “МВС Инвестментс” и “АЛДИ Проджектс” — им принадлежит 42,5% доли.





Вопросами страхования в связке с Белгазпромбанком занимается ЗАО “Кентавр”. Среди акционеров — организации “ПриватЛизинг” и “Правовой диалог” и латвийская компания “Латвийское инвестиционное агентство “Ауструму Тилтс”, которая, кстати, до июня 2020 года была среди собственников “ПриватЛизинга”. Также долю в компании имеет её директор Сергей Прохорчик. И ещё три человека: Ольга Старченко, Наталья Акулич и Антон Морозов, который стал собственником лишь в марте 2020 года.

Сотрудничество с благотворительным фондом Виктора Бабарико

Несколько бывших сотрудников Белгазпромбанка и Эдуард Бабарико среди собственников одной из компаний-спутников — это не единственная связь сети контрагентов с Виктором Бабарико. “ПриватЛизинг” с 2014 года активно сотрудничает с благотворительным фондом “Шанс”. Глава его попечительского совета и один из учредителей — Виктор Бабарико.





Глава попечительского совета и один из учредителей фонда "Шанс" — Виктор Бабарико

Фонд помогает с лечением тяжелобольных детей. “ПриватЛизинг” совместно с фондом “Шанс” помогал Сенненской школе-интернату для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Бытенскому детскому дому, Белорусской федерации шахмат.

Латвийский след

Три латвийские компании: “МВС Инвестментс”, “АЛДИ Проджектс” и “Ауструму Тилтс” — фигурируют среди собственников трёх компаний-контрагентов, работающих на Белгазпромбанк, а одной из них целиком принадлежит “Хайв проджект”, которая владеет краудфандинговыми платформами MolaMola и Ulej. В “МВС Инвестментс” директором числится Александр Ростов — бывший редактор Delfi.Latvia, сооснователь двух сервисов для “Инстаграма”: interest.me и inselly. Среди основных выгодополучателей числятся только Александр Ростов и Алексей Степанов, оба — граждане Латвии.





Истинные выгодополучатели “МВС Инвестментс” — Александр Ростов и Алексей Степанов, оба — граждане Латвии.

В “АЛДИ Проджектс” директором числится Алексей Степанов. Он же обозначен как основной выгодополучатель. При этом среди акционеров, кроме него, ещё два человека: россиянка Татьяна Степанова и белорус Дмитрий Шевчук. Так же зовут бизнесмена из Могилёва, который владеет компанией “Тайкун” — она занимается альтернативной энергетикой в Беларуси.

Открытость и честность

Компании-контрагенты возникли или стали работать с Белгазпромбанком в тот период, когда Виктор Бабарико был главой правления банка. Его сын — среди собственников одной из компаний. На созданных Эдуардом Бабарико крауд-платформах Ulej и MolaMola все переводы проходят через платёжную систему Белгазпромбанка. Банк получает процент от каждой зачисленной суммы.





Конечным бенефициаром этих платформ оказывается одна из трёх латвийских фирм, которые есть в собственниках у компаний-контрагентов Белгазпромбанка. Что всё это значит? Есть ли в этой запутанной схеме криминал, на который намекал Александр Лукашенко? Несколько дней назад мы отправили уточняющие вопросы в пресс-службу Виктора Бабарико, но ответов не получили.





Отвечая на встрече в Витебске на вопрос о “ПриватЛизинге”, потенциальный кандидат в президенты в конце-концов пустился в пространные рассуждения:





“Меня всегда удивляет вот наше отношение. Мы знаем, что есть мошенник, жулик, шпион. Мы за ним так смотрим лет десять, пятнадцать, двадцать, давая возможность обманывать, не знаю, может, даже убивать, ещё что-то, а потом раз, в нужный момент мы его и накрыли. Я всегда думаю: что же это за система такая? Которая позволяет много-много лет воровать, мошенничать, об этом знает власть. Слушайте, вообще-то это называется попустительство как минимум! А то и соучастие”.





Изложенное выше не означает, что Виктор Бабарико участвовал в каких-то мошеннических схемах. Однако наличие такой сети фирм-контрагентов и латвийские фирмы среди собственников вызывают вопросы.









Латвия была не раз втянута в громкие дела по отмыванию денег. В Риге находилось бюро юридической компании “Mossack Fonseca”, чьи документы — “Панамские бумаги” — легли в основу самого большого офшорного скандала в мировой истории. Компаний, упомянутых выше, мы в этой и других базах данных не нашли.





Недавно разгорелся скандал с латвийским банком ABVL, в него был втянут и представитель этого банка в Беларуси. Речь о фиктивных сделках, которые проводились через компании, зарегистрированные в Латвии иностранцами.





Только в 2019 году в Латвии было заведено 59 уголовных дел по подозрению в отмывании денег.



