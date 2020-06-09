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Предложения потенциальным покупателям были высланы в конце 2019 года. Но из-за эпидемии коронавируса покупатели не смогли посетить Беларусь, чтобы принять участие в тендере. К сделке проявляют интерес как местные, так и российские и европейские компании. Ожидается, что сделка состоится, когда будут сняты ограничения, связанные с распространением коронавируса.





Консультантом по сделке выступает инвестиционный банк «Ренессанс Капитал».





Инвестиционный директор управляющей компании «Зубр Капитал» Андрей Филон подтвердол планы о выходе из данного проекта.





По его словам, компания «21 век» продемонстрировала очень сильный рост за период инвестиций (3,5 года), поэтому решено приступить к поиску стратегического покупателя для нее.





На момент сделки в 2017 году доля рынка 21vek.by составляла 14%. Оборот за 2016 – $50 млн. Среднегодовой темп прироста выручки в USD за 5 лет составил 19% (CAGR). «Зубр Капитал» планировал выходить из проекта через 5 лет, и оборот компании достигнет $150 млн.





Один из основателей 21vek.by Сергей Вайнилович также подтвердил, что продажа компании входит в его планы и все действия были запланированы.





Информация о том, как оценены доли в компании, выставленные на продажу, не раскрывается. В случае совершения сделки по продаже компании ее стоимость озвучена не будет.





По словам Сергея Вайниловича, сейчас переговоры о продаже ведутся с игроками из ретейла и финансового сектора, в том числе с инвестфондами. Этим переговорам помогает хороший финансовый результат компании за 2019 год. «Мы закончили прошлый год с превосходными результатами, опережаем запланированный рост.