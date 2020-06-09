+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Владельцы интернет-гипермаркета 21vek готовятся к продаже своего бизнеса

Инвестиционная компания «Зубр Капитал», которая в начале 2017 года приобрела 40%-ю блокирующую долю крупнейшего игрока электронной коммерции Беларуси, возобновила процесс продажи этой доли, сообщает издание office life. Остальные 60%, принадлежащие основателям 21vek.by Сергею Вайниловичу, Ивану Плюгачеву и Павлу Матусевичу, также выставлены на продажу.


I

Предложения потенциальным покупателям были высланы в конце 2019 года. Но из-за эпидемии коронавируса покупатели не смогли посетить Беларусь, чтобы принять участие в тендере. К сделке проявляют интерес как местные, так и российские и европейские компании. Ожидается, что сделка состоится, когда будут сняты ограничения, связанные с распространением коронавируса.

Консультантом по сделке выступает инвестиционный банк «Ренессанс Капитал».

Инвестиционный директор управляющей компании «Зубр Капитал» Андрей Филон подтвердол планы о выходе из данного проекта.

По его словам, компания «21 век» продемонстрировала очень сильный рост за период инвестиций (3,5 года), поэтому решено приступить к поиску стратегического покупателя для нее.

На момент сделки в 2017 году доля рынка 21vek.by составляла 14%. Оборот за 2016 – $50 млн. Среднегодовой темп прироста выручки в USD за 5 лет составил 19% (CAGR). «Зубр Капитал» планировал выходить из проекта через 5 лет, и оборот компании достигнет $150 млн.

Один из основателей 21vek.by Сергей Вайнилович также подтвердил, что продажа компании входит в его планы и все действия были запланированы.

Информация о том, как оценены доли в компании, выставленные на продажу, не раскрывается. В случае совершения сделки по продаже компании ее стоимость озвучена не будет.

По словам Сергея Вайниловича, сейчас переговоры о продаже ведутся с игроками из ретейла и финансового сектора, в том числе с инвестфондами. Этим переговорам помогает хороший финансовый результат компании за 2019 год. «Мы закончили прошлый год с превосходными результатами, опережаем запланированный рост.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Смертоносные пророчества Властелина судеб
Павел Знавец
Будет ли он отстреливаться?
Никита Ванин
За благоразумие!
Ольга Карач
ДИВАННЫЕ ВОЙСКА ЛУКАШЕНКО С ОБЫСКОМ У ТИХАНОВСКОГО
Михаил Пастухов
ЗАЧЕМ ПОНАДОБИЛСЯ НОВЫЙ КОАП?
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Советы Лукашенко, Бабарико, Тихановскому...
Игорь Драко
Нас ждут раскол и распри. Плохо будет...


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru