ЕЦБ на страже интересов евро





В последние несколько недель на глобальных площадках евро показал стремительный рост по отношению к доллару. Почти 4-х месячный боковой тренд сменился активной фазой роста в паре и новая задача, которая стоит перед аналитиками – спрогнозировать, каковы перспективы данного роста и ждать ли разворота.





Страны Европы выходят из карантина, но центральным событием истекшей недели стало очередное заседание Европейского Центрального Банка (ЕЦБ). По итогам заседания Кристин Лагард заявила, что ЕЦБ увеличил объем выкупа финансовых активов на 600 млрд. евро (до 1,35 трлн.), вместо анонсированных 500 млрд., и продлил программу выкупа до июня 2021 года. При ожидаемой инфляции в 2% ЕЦБ видит в текущем году потенциал для сохранения этого показателя на уровне 1,3%.





Исходя из того, что ожидания регулятора по восстановлению экономики достаточно пессимистичны (общий спад экономики планируется на уровне 8,7%), могу предположить, что меры по поддержанию экономики приобретут систематический характер, и евро вполне может продолжить свой рост вплоть до уровня 1,15 в паре с долларом (максимум февраля). Сохранение оптимизма по-прежнему зависит от динамики пандемии, восстановления потребления энергоресурсов и запуска экономики.





Доллар под гнетом

На глобальных площадках доллар подвергся распродаже против остальных валют и все это в преддверии публикации пятничных данных по безработице. Отчет вышел сильным и показал рост числа рабочих мест на 2,51 млн. человек, в то время как, прогноз экономистов предполагал снижение числа занятых (без учета с/х сектора) на 8,0 млн.





В сравнении с предыдущим месяцем, когда экономика потеряла более 20 миллионов рабочих мест, это знаменует значительное улучшение ситуации. Уровень безработицы составил 13,3% при прогнозе 19,7%. Как мы видим, каждый показатель отмечает улучшение. Америка также снимает карантинные меры, но рынок труда восстановится еще не скоро.





Оптимизма в отношении роста экономики во втором полугодии не добавляет слабость экономической статистики. А торговые и политические разногласия с Китаем и выход из ВОЗ лишь добавляют общего негатива. Еще одним потрясением для доллара стали массовые беспорядки в США, не утихающие с 25 мая, поводом к которым стала смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда.





Все могут короли. Нефтяные





В субботу сделка ОПЕК+ была продлена, несмотря на массу разногласий ее разношерстных участников. Это дало очередной толчок к росту цен на черное золото. Причем сокращение добычи нефти останется рекордным – на ,7 млн баррелей в сутки, вместо планировавшегося ранее послабления режима до 7,7 млн. Не все страны-члены придерживаются графика сокращения, от Ирака и Нигерии потребовали неукоснительной дисциплины в соблюдении договоренностей.





На что опирался сырьевой рынок в преддверии встречи ОПЕК+? Прежде всего, на логику того, что даже если продление сделки сорвется по каким-либо причинам, то соглашение по ограничению добычи между РФ и Саудовской Аравией уже продлено на еще один месяц и неуклонно соблюдается двумя сторонами.





Я считаю, что именно эта договоренность сейчас играет ключевую роль в ценообразовании на сырьевом рынке и оказывает поддержку российскому рублю

По оценкам министра энергетики РФ Александра Новака, в мае дисбаланс на рынке нефти сократился до 7 млн барр., а в июне рынок и вовсе должен сбалансироваться. Эти заявления министра энергетики РФ Александра Новака оказали сырьевому рынку дополнительную поддержку. Речь идет о том, что продление условий (сокращение добычи на 9,7 млн барр.) должно существенно сократить дисбаланс на нефтяном рынке, так как восстановление спроса идет гораздо более высокими темпами, чем ожидалось.





В результате Brent, торговавшийся некоторое время на уровнях 30-35 долларов за баррель, уверенно преодолел отметку в 40 долларов, – важный психологический уровень. Считаю, что сейчас, на волне оптимизма, котировки могут вернуться к 45 долларам за «бочку», практически отыграв падение, случившееся после мартовского разрыва Россией сделки ОПЕК+.





Нефть потянула вверх оба рубля





Итогом роста котировок нефти стало резкое укрепление российского рубля во время кризиса. Он вплотную приблизился к уровням домартовского падения, став фаворитом истекшей недели. Ожидания рынка сосредоточены на продолжении политики снижения ставки ЦБ РФ (консенсус-прогноз по снижению ставки на 100 б.п. на ближайшем заседании 19 июня), а Минфин разместил ОФЗ на рекордную сумму более 108 млрд. рублей.





Значимым событием экономической жизни РФ стало представление на рассмотрение президенту реструктуризированного пакета мер по поддержке экономики на общую сумму 5 млрд рублей. Из основных параметров плана выделяют два – рост ВВП на 2,5% и безработицу на уровне 5%. Позитивный сценарий встречи ОПЕК+ и сохраняющийся аппетит на рисковые активы, как следствие, поможет рублю закрепиться на комфортных уровнях и остаться вблизи 68,5 в паре с долларом на предстоящую неделю.





Белорусский рубль немного потерял в отношении восточного соседа, но чувствует себя стабильно по отношению к доллару и евро. Первый просел до отметки 2,381 по итогам торгов пятницы, а евровалюта подорожала за истекшую неделю не так серьезно, как это могло бы быть, учитывая баланс в паре доллар/евро.





Назад в будущее





Эти движения курсов полностью коррелируют с укреплением российской валюты и стабилизацией сырьевого рынка. Однако из состояния равновесия банковский сектор вывела новость о возможном переводе счетов предприятий из коммерческих банков и банков с российским капиталом в государственные.





Информация попала в СМИ от самих предприятий и банки восприняли ее «рекомендательный характер», но задумались о том, как компенсировать возможный отток средств крупных предприятий со своих счетов. Одним из возможных способов может стать, на мой взгляд, использование инструментов срочного и фондового рынка, находящихся в арсенале банков.





Думаю, что достигнутый уровень 2,38-2,40 по отношению к доллару сохранится на ближайшее время и будет зависеть от изменения внешних факторов, влияющих на мировую экономику.