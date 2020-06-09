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Лукашенко расширил объем господдержки сельскому хозяйству

Глава государства изменил в указе № 407 «О поддержке организаций агропромышленного комплекса» порядок компенсации потерь банков и Банка развития по кредитам, выданным в 2008-2014 годах. Теперь она будет осуществляться в течение периода не только предоставления отсрочки (рассрочки) погашения кредита, но и выплаты процентов.



Отметим, что такая отсрочка по 9 различным программам финансирования и поддержки сельского хозяйства указом № 407 предоставлена до 2023-2027 годов, а по некоторым — до 2033 и даже 2035 года.

Кроме того, такая помощь будет оказана еще 3 организациям АПК. Кроме того, Беларусбанку будут компенсированы за счет бюджета потери от предоставления отсрочки по ранее выданным кредитам этим сельхозорганизациям, остаток по которым составляет 574 тыс. рублей.

Также указом № 208 уточняется порядок выплаты за счет бюджета компенсации потерь банков и Банка развития по кредитам, выданным сельхозорганизациям-банкротам. На период проведения процедуры конкурсного производства в отношении таких организаций выплата компенсации приостанавливается. А по окончании этой процедуры выплата возобновляется на прежних условиях.

Промышленное выращивание арбузов в открытом грунте разворачивается в Могилевской области

Также указом № 208 определен порядок выплаты компенсации потерь банков и Банка развития в случаях реорганизации предприятий-должников или их реализации как имущественного комплекса.
Officelife.media
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