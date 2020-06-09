Турсоюзы готовят открытое письмо Лукашенко
Республиканский Союз туристических организаций и Республиканская Ассоциация туристических агентств готовят открытое письмо главе государства «О создавшейся ситуации в белорусском туризме и необходимости отдельных мер по поддержке туристической отрасли».
Общественные организации объясняют, что туристическая отрасль осталась один на один со своими проблемами. Меры по поддержке туризма до сих пор не приняты. Анонсированный проект Указа о поддержке туризма и предоставлении турфирмам отсрочки по исполнению обязательств перед потребителями так и не принят, несмотря на согласование со всеми министерствами и ведомствами и поддержку правительства.
Общественные организации отмечают, что проблемы турбизнеса не нашли отражения в проекте Закона «О туризме».
«Возникла острая необходимость изменения правил оказания туруслуг о разделении ответственности между туроператором и турагентом, чтобы дать исчерпывающее определение фактически понесенных расходов», — комментируют в РСТО.
09:15 09/06/2020
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