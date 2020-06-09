Новому премьер-министру Беларуси Роману Александровичу Головченко нет времени на раскачку. Рецессия углубляется. Финансовое положение предприятий усугубляется. Дыра в бюджете растёт. Домашние хозяйства подсели на потребление заначек/сбережений, пишет известный экономист Ярослав Романчук.





Банки напрягаются. Вкладчики нервничают. Безработица хватает экономику за горло. Малый бизнес в шоке спроса, который усугубляется налоговым, тарифным, арендным жимом. Старые инвестиционные проекты зависли. Старые интеграционные проекты с Россией буксуют. Запланированной отдачи нет и в обозримом будущем не будет. Номенклатурные фавориты и VIP-распорядители чужого продолжают стоять с протянутой рукой в очереди к государственному бюджету. Они привыкли. Они подсели на иглу дотаций, субсидий и дискриминации конкурентов.





Белорусская экономика падает. Быстро. Беспечно. Беспросветно. Больно. Пока в свободном полёте, потому что правительство до сих пор:





1) официально не признало утопичность официальной задачи по ВВП на 2020г. (2,8% роста);

2) не провело глубокую ревизию бюджета в соответствие с новыми вызовами спроса, инвестиционными возможностями и приоритетами;

3) не провело ревизию налоговой системы с её многочисленными дырками, особыми статусами, двойным налогообложением, дискриминационными практиками, болезненно высокими издержками налогового администрирования и запредельными штрафами за нарушение налогового законодательства;

4) не провело ревизию сотен инструментов регулирования производства товаров и услуг, порядок их применения, не оценило размер и последствия такой регуляторной нагрузки;

5) не приняло адекватных мер по сохранению и капитализации тех инвестиций, которые уже были сделаны как государственным, так и частным сектором;

6) не приняло мер по восстановлению доверия между основными стейкхолдерами экономических, правовых реформ в Беларуси;

7) не оценило остаток ресурсов модели Совок/Госплан, не организовало работу по выработке и принятии мер не только по остановке падения, а по созданию площадки для мощного рывка вверх после кризиса.





Эти задачи обязан решать А. Лукашенко. К нему тянутся все большие и мелкие нити управления всеми значимыми потоками денег и ресурсов в стране. Он назначает, увольняет и контролирует все органы власти, включая Совмин. Он решает, что делать министрам и начальникам, вырабатывать системные, научно обоснованные решения или топтать навоз, вывозить мусор или поднимать зябь. Тем не менее, каждый новый состав Совмина имеет небольшое окно возможности. Даже не окно, а форточку, чтобы назвать белое белым, указать на реальные причины широкого распространения таких явлений, как «обосранные коровы», «сахарная мафия», «очковтирательство», «полный бардак» или «инвестиции ради инвестиций».





Роман Александрович привык работать в военной системе. Рынок вооружения – чрезвычайно конкурентный, чувствительный и обязывающий к ответственности и внимательной работе с поставщиками и потребителями. В государственном коммерческом секторе такого порядка близко нет. Доминирует галочно-палочная система, иждивенчество, очковтирательство и подход «работать отсюда и до обеда».





В военной системе принято беспрекословно подчиняться командиру. Роману Головченко, несомненно, преуспел в этом. Иначе он никогда бы не получил пост премьер-министра, а до этого руководителя белорусского ВПК. Руководитель правительства – это не генерал в армии. Здесь эффективность силы, приказа, кулака и крика объективно ограничена. Экономика не подчиняется приказам, от кого бы они не исходили. А если и подчиняется, то это экономика военного социализма, экономика выживания и мобилизации по сохранению старого. Это не экономика развития.





Премьер-министр Роману Головченко должен решить ментальную задачу: провести аудит, осмыслить и установить глубинные причины кризиса белорусской экономики и модели в целом. Страна без независимых судов, с телефонным правом, огромными полномочиями конкурирующих между собой спецслужб/силовиков, страна с глубокими изъянами прав частной собственности, с системой предоставления иммунитета от выполнения финансовых обязательств номенклатурными фаворитами – в таком состоянии она объективно не может быть конкурентоспособной, современной и привлекательной для жизни.









Для выработки новой модели, системного решения для достижения быстрого, долгосрочного, инклюзивного роста и развития, стратегии превращения Беларуси в страну с ВВП в $100 млрд. нужно консолидировать интеллектуальный потенциал всей страны, а не военизированных, государственных организаций, которые Беларуси в этот самый кризис привели.





Премьер-министр Роману Головченко должен решить моральную задачу: понять и применить критерии того, что такое хорошо/морально в экономике, а что плохо/аморально. Правильно/морально ли забирать у производителя 65 – 70% добавленной стоимости и ожидать от него развития и модернизации? Правильно/морально ли лишать потребителя права выбора товаров и услуг и заставлять его переплачивать ежегодно $800 - 1000 за товары и услуги? Правильно/морально ли дарить деньги из бюджета тем предприятиям, тем руководителям, которые за 20 лет не научились работать качественно, эффективно и прибыльно? Правильно/морально ли ожидать от чиновников честности, порядочности и справедливости, если они работают в режиме жёсткого конфликта интересов, занимаются законодательной, коммерческой, контрольной и финансовой деятельностью? Правильно/морально ли душить Учителя десятками функций и задач, которые не имеют ничего общего с обучением/воспитанием детей, и ожидать формирования качественного, патриотичного человеческого капитала?





Патриотичность, ответственность и профессионализм премьер-министра обязывают его решать эти задачи, но Роман Александрович может пойти по пути предшественников – просто спрягать голову в песок и слепо следовать инструкциям/указав сверху, какими бы неправильными/аморальными они не были.





Премьер-министр Роману Головченко должен решить социальную задачу. Под угрозой находятся 700 – 900 тысяч рабочих мест. Пенсионный фонд в дефиците. Зона имущественного бедствия ширится. Задача по$500 каждому беларусы превратилась в реальность по-BYN500 расходов на каждого члена семьи. Даже на отмену аморального, унизительного законодательства по тунеядцам власти не пошли. В ситуации острейшего кризиса критически важно ответить на вопрос, кто создаёт ценность, придумывает и реализует коммерческие проекты, кто создаёт рабочие места. Иными словами, кто первичен, Предприниматель или Бюрократ.





До сих пор Беларусь была и пока остаётся царством/номенклатурным хозяйством распорядителей чужого. Вертикаль разделила беларусов на «белых»/правильных (работники Вертикали, бюджетники, государственные коммерческие организации) и «чёрных»/неправильных (самозанятые, ИП, малый частный бизнес). Наука, экономическая история, здравый смысл и Библия/Коран/Тора однозначно говорят, что в стране процветания, быстрого развития, морального распределения ресурсов главным должен быть Предприниматель, как производителей лучшей жизни, как слуга Потребителя. Признание этого Романом Головченко для выполнения социальных задач критически важно, потому что в военном уставе, в техническом задании, с которым А. Лукашенко поставил его на пост премьер-министра, скорее всего, написано обратное.





В романтическом флёре, исторических новеллах настоящие офицеры представлены людьми чести, слова мужества и доблести. Роману Александровичу Головченко предстоит доказать, что он по-настоящему готов служить Отечеству. Это явно не одно и то же, что служить ВПК, АПК, КГБ, КГК, АП, СК и другим структурам по управлению и распределению чужих денег и ресурсов.



