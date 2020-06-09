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Сооснователь Reddit ушёл из совета директоров и попросил заменить себя афроамериканцем

Сооснователь Reddit Алексис Оганян покидает пост в правлении площадки. Также он пожелал, чтобы его преемник был темнокожим, сообщает CNBC.


Об отставке Оганян написал в своём блоге.

Оганян женат на чернокожей теннисистке Серене Уильямс, с которой у него есть дочь. Своё решение предприниматель обосновал ответственностью перед ребёнком в свете последних событий в США и несправедливостью по отношению к афроамериканцам.

Помимо этого, Оганян направит все будущие дивиденды по акциям Reddit на поддержку темнокожего сообщества и борьбу с межрасовой ненавистью. Также он планирует пожертвовать $1 млн проекту игрока в американский футбол Колина Каперника Know Your Rights Camp.

Сооснователь и СЕО Reddit Стив Хаффман заявил, что компания исполнит просьбу назначить на его место афроамериканца.

Reddit был основан в 2005 году и продан в 2006-м. В 2015 году Оганян и Хаффман вернулись в компанию. С 2018 года Оганян отошёл от руководства Reddit, но остался в правлении.
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