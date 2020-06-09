







В реализацию она начнет поступать примерно с середины июля.





Цветную капусту знает каждая хозяйка: в классическом варианте ее соцветия белые. А вот оранжевые – редкость. Но польза от их употребления большая. Данным видам не случайно отдали предпочтение, рассказал "Перспективе" главный агроном овощной фабрики Николай Гребень. Цветная капуста оранжевого оттенка по вкусу слаще, чем обычная, и может без опаски использоваться в детском питании. А фиолетовый колер объясняется присутствием большого количества антоцианина, который полезен для профилактики заболеваний сердца.





Кроме того, в этом году на предприятии значительно увеличили площадь под тыкву – отвели гектар. В прошлом году сделали пробные посадки этой культуры, продукт оказался востребованным.

Сезон посадок и сбора урожая на овощной фабрике будет длиться до конца октября-начала ноября.