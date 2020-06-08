Об этом говорится в письме главы «Газпрома» Алексея Миллера белорусскому министру энергетики Виктору Каранкевичу, сообщае т РИА Новости.





Также Миллер указал, что условием таких будущих контактов является полное соблюдение белорусской стороной текущего соглашения. По всей видимости, речь идет об уплате долга за поставленный газ.









В пятницу белорусское Минэнерго направило послание «Газпрому» с предложениями условий поставок газа в 2020 году и ценообразования с 1 января 2021-го.





Ведомство также попросило, чтобы «дочка» газового холдинга предоставила необходимую при расчетах методику определения калорийности поставляемого газа, так как именно по этому параметру, как считают в Минске, у сторон возникли разногласия, пишет econews.by

Газовый спор

В феврале председатель правления российской компании Алексей Миллер и белорусский посол в Москве Владимир Семашко объявили, что в этом году цена газа для Минска останется на уровне предыдущего — 127 долларов за тысячу кубометров. Тогда первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой заявил, что это базовый вариант, но Минск будет добиваться «небольшой корректировки».





В начале апреля глава белорусского Минэнерго Виктор Каранкевич сообщил, что в «Газпром» отправлен запрос о снижении цены. Тогда же Лукашенко заявил, что, по его мнению, с учетом логистики российский газ должен стоить от 40 до 45 долларов.









В конце апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что даже в условиях нынешнего падения цен на энергоносители обязательства по контрактам сохраняются. Когда эти соглашения заключались, прописанная цена на энергоресурсы была ниже рыночной, напомнил дипломат.





В конце мая в «Газпроме» заявили, что будут готовы начать переговоры по поставкам после урегулирования вопроса с долгом страны за сырье в 165,6 миллиона долларов, на что в Минске ответили, что не имеют долгов перед Москвой.







