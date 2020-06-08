После "нефтяной войны" грядет "газовая"?

Катар, являющийся крупнейшим мировым производителем сжиженного природного газа (СПГ) - объявил о намерении значительно увеличить свою мощность в ближайшие годы. Об этом пишет российское издание "МК", по данным которого Катар готов наращивать свою газовую экспансию без оглядки на уровень цен на "голубое топливо".





Эксперты предупреждают, что мировой рынок газа, где цены за два последних года и так рухнули в пять раз, может надолго увязнуть в ценовых войнах. То есть повторяется ситуация "нефтяной войны", которую уже почти удалось остановить.





Алексей Гривач. О том, что происходит на мировом рынке газа для Media.Az прокомментировал заместитель генерального директора российского Фонда национальной энергетической безопасности





- Еще окончательно не закончилась "нефтяная война", но уже стали говорить о приближении "газовой войны"…





- На самом деле Катар откладывал инвестиционное решение по расширению мощностей. Они должны были принять его еще в прошлом году, до падения цен на газ на фоне пандемии коронавируса COVID-19 и экономического локдауна (Lockdown -запрет на передвижение людей в связи с опасной ситуацией - ред.).





Да, у Катара есть стратегический план, но пока они его отложили. И это логично. Спотовая цена (стоимость актива, которая установилась на момент заключения текущей сделки - ред.) на газ крайне низка, и даже катарская экономика этого не выдержит. Теперь что касается заявлений о том, что они не будут снижать текущую добычу, для того, чтобы сбалансировать цены. Предложение снижают те же американцы, Норвегия, Россия, хотя, подчеркну, это проходит в рамках соблюдения контрактных обязательств, но при этом цены не покрывают даже текущих издержек. Если Катар не последует этому примеру, то его поправят американские коллеги. Не стоит раскачивать лодку, которая и без того набрала много воды.









- Цены на газ, как сообщается, за последние два года упали в пять раз…





- … Это зависит от точки отсчета. Но падение было существенным. По сравнению с прошлым годом можно говорить о двух и даже трехкратном снижении цены. Но, вот скажем, Европа. Здесь можно говорить не об оценке баланса спроса, а скорее о последствиях пандемии и двух теплых зим подряд.





- Но стоит ли нефте - и газодобывающим странам туже затягивать пояса?





- Очевидно, что для экспортеров нефти и газа сейчас наступили тяжелые времена, есть много вызовов и нужны новые подходы для устойчивого развития.





- Известно, что цена на газ имеет «отложенную» привязку к стоимости нефти. Насколько я знаю, речь идет о трех месяцах. Цена на нефть растет, да и на следующий год прогнозы ОПЕК и Международного энергетического агентства достаточно оптимистичны. Говорится о 50 долларах за баррель. Когда отреагирует газовый рынок?





- Сейчас наблюдается некоторая тенденция расхождения цен на нефть и газ. "Голубое топливо" превращается в отдельный биржевой товар. Спрос и предложение на газовом рынке уже оказывают свое воздействие, не меньшее, чем котировки нефти. Таким образом, можно говорить о некоем гибридном ценообразовании с учетом и нефтяной конъюнктуры (есть привязки к долгосрочным контрактам). Конечно, экономика мира в значительной степени базируется на нефти. Все сырьевые товары зависят от нефти.





Понятно, что восстановление нефтяного рынка стабилизирует весь мировой рынок. Но по газу будут играть и другие факторы. Обратите внимание, в прошлом году стоимость барреля нефти росла, а цена на газ падала. То есть уже было разнонаправленное движение.









Сейчас многое зависит от того, как будут выходить экономики стран мира из пандемии. Представьте, сейчас газ стоит дешевле, чем уголь. Но это, по идее, должно подтолкнуть спрос на "голубое топливо", в том числе и в развивающихся странах, прежде всего, в Азии. Хотя этот процесс, конечно же, инерционный.



