В Польше официально работает около 42 тысяч белорусов
В Польше официально работает около 42 тысяч белорусов, сообщает wyborcza.pl.
Из работников-иностранцев (а их 622 тысячи) наши соотечественники на втором месте по численности, больше только украинцев (их 72%). Но это только люди, имеющие страховку. В статистике не учтены те, кто работает по договору подряда или нелегально — их больше. Во время распространения коронавируса, введения в Польше карантина и закрытия границ немало иностранцев поспешило вернуться на родину.
Польша считается одной из самых популярных стран для трудовой миграции белорусов, передает "Еврорадио".
13:45 08/06/2020
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