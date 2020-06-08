Мексика выходит из ОПЕК+

Тогда от Мексики требовали убрать с рынка 400 тысяч баррелей в сутки, что вызвало «гнев» министра энергетики Росио Нале. В итоге удалось согласовать квоту в 4 раза меньше.

Июнь станет последним месяцем, когда Мексика принимает участие в соглашении, в рамках которого 20 государств убрали с рынка 9,7 млн баррелей ежедневной добычи.

Мексика с июля выходит из сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи. Об этом делегация страны объявила на переговорах в субботу, сообщили ТАСС и РИА Новости источники, знакомые с ситуацией.

По итогам мая Мексика выполнила ее на 93% , уменьшив добычу с 1,753 до 1,66 млн баррелей в сутки (требовалось 1,653 млн баррелей в день). Однако уже в июле вернется к прежним уровням производства.









Тем не менее, в мае Мексика на 93% выполнила свою квоту, уменьшив добычу с 1,753 до 1,66 млн баррелей в сутки (требовалось 1,653 млн баррелей в день). Однако уже в июле вернется к прежним уровням производства.





«Мексика сказала, что завершит сделку в июне», - сказал источник РИА Новости. Таким образом, суммарная квота ОПЕК+ уменьшится с 9,7 до 9,6 млн баррелей в сутки.





Напомним, по итогам переговоров в субботу страны ОПЕК+ решили продлить максимальные квоты на сокращение добычи еще на один месяц - до 1 августа они не будут наращивать добычу.





Дальнейшие решения по соглашению будут приниматься в ежемесячном формате. Следующее заседание мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 18 июня.