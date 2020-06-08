Многим знаком торговый центр «Импульс», находящийся между площадью Якуба Коласа и Комаровским рынком. Но лишь некоторые знают, что еще лет семь назад за ним должен был начать работу «Импульс-2». Однако вместо новых торговых площадей и налогов в бюджет история с его возведением превратилась в многолетний скандал, в котором дольщики до сих пор не могут вернуть вложенные деньги.





«Белорусский партизан» рассказывает, как они раз за разом чувствовали себя обманутыми.





Как торговый центр забрали у инвесторов

К возведению торгового центра «Импульс-2» приступили еще в 2000-х годах. Застройщик ОАО «МПОВТ» (завод вычислительной техники имени Орджоникидзе) заключил для этого договор с инвестором ООО «Фарт-Плюс», который должен был профинансировать строительство переходной галереи от «Импульса» и реконструкцию старого корпуса.





В свою очередь «Фарт-Плюс» привлекло деньги физ- и юрлиц, заключая с ними предварительные договоры купли-продажи торговых помещений объекта.

Фактически за счет дольщиков строительство было завершено 2013 году, но заказчик в виде завода объект в эксплуатацию вводить отказался.





Светлана Лапырева, один из пострадавших дольщиков, рассказала «Белорусскому партизану»:





«К тому моменту здание было готово на 95%. Фактически его не вводили в эксплуатацию только из-за нежелания застройщика, придирок с его стороны. В результате договор между заводом и «Фарт-Плюс» был расторгнут. Мы считаем, что истинной причиной такого решения стало желание государства продать площади завода одним имущественным комплексом. С одной стороны, такое желанием можно было понять: это очень удобно, когда есть один собственник и один покупатель. Но то, как поступили с нами, дольщиками, было полным безобразием. Долгое время мы вообще не знали, как нам будут возвращать деньги».





Ситуация действительно была странной: около 120 дольщиков, каждый из которых вложил в строительство от $30 тысяч до $100 тысяч, оказались в подвешенном состоянии.





Окончательно инвестиционный договор между заводом и «Фарт-Плюс» был расторгнут в 2016 году. Затем объект на основании Распоряжения президента №51рп от 27 марта 2017 года был отчужден в пользу ЧТУП «Магнат Трейд» с рассрочкой оплаты на три года. В СМИ названную компанию связывали с именами Александра Белого и его сына Павла, который играет в команде президента.

Как урезали сумму, причитающуюся дольщикам

В 2017 году дольщики вышли на улицу с пикетами и плакатами «Нас ограбили и выбросили на улицу», требуя справедливого к себе отношения. Тогда же новым Распоряжением президента была внесена некоторая ясность по поводу компенсации инвесторам.





Зафиксировали следующую схему. «Магнат Трейд» в течение трех лет рассчитывается за покупку объекта, параллельно из бюджета заводу МПОВТ выделяются целевые деньги, которые должны направляться «Фарт-Плюс» для расчета с дольщиками. Однако во время реализации этой схемы инвесторы во второй раз почувствовали себя обманутыми.





«ООО «Фарт-Плюс» три года судилось с заводом и предъявляло к возмещению сумму в 12,5 млн рублей. В итоге в прошлом году суд постановил компенсировать лишь 6 млн рублей. Это при том, что объект продали «Магнат Трейд» за 9 млн. Я много лет работаю финансовым директором в строительной компании и была поражена этому решению. Как определили сумму к возмещению, какой логикой руководствовались в суде, мне до сих пор непонятно. Получается, на нас, не вложив ни копейки, заработало и государство, и компания «Магнат Трейд», заполучившее в центре города у Комаровского рынка фактически готовое здание – там даже боксы застеклены. О том, что дольщикам вернут всю вложенную ими сумму, не было и речи», – рассказала Светлана Лапырева.

Как завод не захотел платить

Но затем дольщиков ожидал еще один неприятный сюрприз.





«В июне прошлого года суд определил сумму, которую завод должен выплатить «Фарт-Плюс» для распределения среди дольщиков. А уже в ноябре по заявлению МПОВТ новый суд принял решение об отсрочке исполнения обязательств до 31 декабря 2020 года. Было понятно, что инфляция может сожрать наши деньги. Когда узнала об этом решении, была настолько удивлена такой наглости, что наняла адвоката и мы пошли в суд с жалобой. Суд принял жалобу к рассмотрению и это дало возможность нам наконец-то ознакомиться с материалами дела. Выяснилось, что завод уже получил часть целевых денег из бюджета, но платить не собирался. Воспользовавшись приостановкой решения суда об отсрочке, мы начали работу по принудительному исполнению. Весной этого года деньги, наконец, стали поступать на счета дольщиков. До сих пор благодарны Отделу принудительного исполнения Советского района», – рассказала Светлана Лапырева.





Как выплаты дольщикам могут уменьшить до мизерных

По состоянию на март текущего года дольщикам из причитающихся целевых 6 млн выплатили чуть больше 4 млн. Но вскоре после этого их ожидал очередной подвох. ООО «Фарт-Плюс» подало заявление на банкротство, из-за чего выплаты ввиду открытия защитного периода были приостановлены.





«На сегодня есть порядка 60 дольщиков, которым или не полностью возместили причитающуюся сумму, или которые вообще не получили никаких денег, т.к. еще не успели подать исковые требования к «Фарт-Плюс» (а теперь из-за процедуры банкротства суды не дают им хода)», – констатировала Светлана Лапырева.





Выплаты дольщикам на оставшуюся сумму (около полутора миллионов) оказались невозможными, несмотря даже на наличие выделяемых из бюджета денег и норм Распоряжения президента.





Но самое опасное в этой ситуации то, что в результате дольщики могут остаться без денег, которые им обязали выплатить по решениям судов, потому что кроме долгов дольщикам ООО «Фарт-Плюс» должен 2,2 млн долларов США по кредитным обязательствам перед ОАО «Белинвестбанк», а также 700 тысяч рублей по оплате задолженности подрядчику.





«Что такое процедура банкротства? Это когда управляющий собирает всех кредиторов и вне зависимости от долгов каждому из них размазывает оставшуюся на счетах сумму пропорционально между ними. В таком случае уже не важно, сколько вам реально должны – вам выплатят небольшую дольку от имеющегося», – отметила Светлана Лапырева.





Какой выход из этой непростой ситуации видят дольщики? Во-первых, они добиваются от Госкомимущества внесения изменений в Распоряжение президента, согласно которым кредиторов-дольщиков выделят среди всех кредиторов «Фарт-Плюс» и будет обеспечен механизм выплат целевых денег.





«Согласно письму Госкоимущества проект по внесению изменений в Распоряжение был готов еще в апреле. Мы направили в Администрацию президента коллективное обращение с просьбой ускорить рассмотрение вопроса, но этого почему-то до сих пор не произошло», – рассказала Светлана Лапырева.





Во-вторых, она подала жалобу в Верховный Суд.





«Мы просим приостановить процедуру банкротства до момента, когда будут внесены изменения в Распоряжение президента. Если этого не произойдет, то гарантия того, что дольщики получат впоследствии хоть что-нибудь фактически будет равняться нулю. Поражает, что несмотря на наличие Распоряжения президента оно чиновниками разных уровней не выполняется, документ оказался малозначащей бумагой», – отметила Светлана Лапырева.



