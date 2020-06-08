30 июня пройдет аукцион, на котором предлагается приобрести автомобильную заправочную и газонаполнительную станцию в Речице, пишет "Интерфакс".





В этот же день на торги с понижением цены на 80% – от Br7,6 тыс. до 120,3 тыс. будут выставлены база отдыха общей площадью более 400 кв. м в Лельчицком районе, комплекс объектов недвижимости общей площадью более 5,5 тыс. кв. м в Калинковичском районе, контора лесничества с тремя сараями в Лоевском районе.

На 7 июля комитет "Гомельоблимущество" запланировал два аукциона. На торги выставлено 2 объекта по минимальным ценам: в Петрикове за Br27 продается здание нежилое с тремя пристройками и забором общей площадью 121,4 кв. м, в г.п. Октябрьский, по ул. Советской, 1А, за Br81– двухэтажное здание Октябрьского РОВД, площадью более 1 тыс. кв. м. Земельные участки предоставляются в аренду без взимания платы за право заключения договора аренды земельного участка. Покупатель должен выполнить определенные условия, включающие осуществление предпринимательской деятельности в течение определенного периода времени и запрет на отчуждение объекта до выполнения условий продажи.





Кроме того, на аукцион выставлен один лот без понижения начальной цены продажи – здание магазина общей площадью 180,8 кв. м в городе Петриков по ул. Липунова, 6. Начальная цена лота составляет Br29 тыс. От покупателя не требуется выполнения обязательных условий. Объект можно использовать для осуществления розничной торговли.





Подробная информация о лотах размещена на сайте комитета "Гомельоблимущество".