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Чалый: 100 млрд долларов ВВП — это абсолютно маниловские мечтания.

На прошлой неделе в Беларуси появилось новое правительство, и этому составу поставлена задача: не строить и даже не ломать, а спасать построенное. Других идей нет и предъявить в качестве предвыборной программы будет нечего, уверен независимый аналитик Сергей Чалый.

Чалый: 100 млрд долларов ВВП — это абсолютно маниловские мечтания.
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY


— В последних кадровых назначениях не так много чрезвычайщины, похоже, это были во многом запланированные вещи и к этому дело шло, — сказал Сергей Чалый  TUT.BY.

Но есть вопрос: это временное правительство, которое будет низложено после выборов, или действительно, как президент говорит, «посмотрим, кто как сдаст экзамен».

— И хотя есть версия, что все эти изменения под выборы, мол, Шейман и КГБ захватывают все посты. Но, думаю, это все-таки естественное развитие событий: это не временно правительство, это попытка президента показать, что он будет делать в случае избрания, — считает экономист.


Чалый обратил внимание на то, что правительство новое в Беларуси есть, но программы предвыборной нет:

— 100 млрд долларов ВВП — это не программа, это мечты. План — это когда у вас есть цель и путь ее достижения. Так вот 100 млрд — это абсолютно маниловские мечтания.

Лукашенко заявляет, мало не допустить падения экономики и уровня жизни людей: «Необходимо уметь не только работать в сложных и непредсказуемых условиях, но и видеть пути развития там, где их не видят другие. А коль стоит вопрос нашей выживаемости, мы все должны прозреть и увидеть эти пути.

Эксперт отмечает, что речь снова о вере в чудо, в «прозрение».

— Это снова ожидание того, что внезапно кто-то прозреет и увидит, как можно не идти за цивилизованным миром и все-таки добиться экономического роста, — резюмировал Сергей Чалый.
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