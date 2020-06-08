Чалый: 100 млрд долларов ВВП — это абсолютно маниловские мечтания.

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— В последних кадровых назначениях не так много чрезвычайщины, похоже, это были во многом запланированные вещи и к этому дело шло, — сказал Сергей Чалый TUT.BY





Но есть вопрос: это временное правительство, которое будет низложено после выборов, или действительно, как президент говорит, «посмотрим, кто как сдаст экзамен».





— И хотя есть версия, что все эти изменения под выборы, мол, Шейман и КГБ захватывают все посты. Но, думаю, это все-таки естественное развитие событий: это не временно правительство, это попытка президента показать, что он будет делать в случае избрания, — считает экономист.









Чалый обратил внимание на то, что правительство новое в Беларуси есть, но программы предвыборной нет:





— 100 млрд долларов ВВП — это не программа, это мечты. План — это когда у вас есть цель и путь ее достижения. Так вот 100 млрд — это абсолютно маниловские мечтания.





Лукашенко заявляет, мало не допустить падения экономики и уровня жизни людей: «Необходимо уметь не только работать в сложных и непредсказуемых условиях, но и видеть пути развития там, где их не видят другие. А коль стоит вопрос нашей выживаемости, мы все должны прозреть и увидеть эти пути.





Эксперт отмечает, что речь снова о вере в чудо, в «прозрение».





— Это снова ожидание того, что внезапно кто-то прозреет и увидит, как можно не идти за цивилизованным миром и все-таки добиться экономического роста, — резюмировал Сергей Чалый.