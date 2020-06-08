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Шредера опять избрали главой совета директоров «Роснефти»

Бывший немецкий канцлер Герхард Шредер, с которым планирует заключить пари относительно санкций против России посол Украины в Германии Андрей Мельник, в очередной раз занял должность председателя совета директоров «Роснефти».



Такую информацию распространила пресс-служба компании. Сообщается, что первое заседание совета директоров по итогам годового собрания акционеров было проведено 5 июня, и в ходе него избрали председателя и утвердили состав комитетов совета директоров.

Примечательно, что Герхард Шредер был канцлером Германии с 27 октября 1998 по ноябрь 2005 года. В 2017 году он возглавил совет директоров «Роснефти». К тому же, Шредер является председателем комитета акционеров Nord Stream 2 AG.

Три года назад новость о выдвижении бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в совет директоров «Роснефти» стала причиной критики со стороны немецких политиков. В частности, о своем возражении заявил и директор «Общества защиты угнетенных народов» (GfbV) Ульрих Делиус. Он заявил, что «Роснефть» причастна к нарушениям прав человека, и «своей деятельностью в Арктике и в Сибири вбивает гвоздь в крышку гроба коренных народов России».
"Белорусский партизан"
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