Где дешевле мясо: в Беларуси, Казахстане или Киргизии





Пандемия в 2020 году повлияла на цены многих продовольственных товаров. Редакция Nur.kz выяснила, как изменилась стоимость говядины в некоторых странах-парнерах по ЕАЭС.





Сравнение цен на определенную продукцию производилось на основе официальных статистических данных. Они ежемесячно публикуются государственным комитетом статистики каждой страны.





Беларусь





В Беларуси говядина дешевела. За четыре месяца в среднем стране она подешевела почти на процент в сравнении с декабрем 2019 года.





И только в апреле ее стоимость перестала падать и составила 13,85 белорусских рубля, или 2370,38 тенге за килограмм.





Казахстан





В Казахстане цены достигли пика роста в марте, прибавив два процента в феврале. В целом каждый месяц цена на говядину росла.





В апреле средняя стоимость говядины в Казахстане составила 1 882 тенге за килограмм. А по темпам роста цен страна оказалась на втором месте.





Киргизия





По этой стране официальная статистика выдает лишь показатели в среднем по мясу. Нет разделения на виды.





В Кыргызской Республике был замечен наибольший рост цен на мясо. За четыре месяца 2020 года цены в общем выросли на 9,7% по сравнению с декабрем 2019 года.





Стоимость одного килограмма мяса в итоге составила 360 сом или 2019,82 тенге.





Итак, дороже всего килограмм говядины обходится в Беларуси, не смотря на то, что цены почти не изменились в 2020 году. Хорошо живем?!







