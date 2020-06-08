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Где дешевле мясо: в Беларуси, Казахстане или Киргизии

Для простоты сравнения цены переведены в казахский тенге.


Пандемия в 2020 году повлияла на цены многих продовольственных товаров. Редакция Nur.kz выяснила, как изменилась стоимость говядины в некоторых странах-парнерах по ЕАЭС.

Сравнение цен на определенную продукцию производилось на основе официальных статистических данных. Они ежемесячно публикуются государственным комитетом статистики каждой страны.

Беларусь

В Беларуси говядина дешевела. За четыре месяца в среднем стране она подешевела почти на процент в сравнении с декабрем 2019 года.

И только в апреле ее стоимость перестала падать и составила 13,85 белорусских рубля, или 2370,38 тенге за килограмм.

Казахстан

В Казахстане цены достигли пика роста в марте, прибавив два процента в феврале. В целом каждый месяц цена на говядину росла.

В апреле средняя стоимость говядины в Казахстане составила 1 882 тенге за килограмм. А по темпам роста цен страна оказалась на втором месте.

Киргизия

По этой стране официальная статистика выдает лишь показатели в среднем по мясу. Нет разделения на виды.

В Кыргызской Республике был замечен наибольший рост цен на мясо. За четыре месяца 2020 года цены в общем выросли на 9,7% по сравнению с декабрем 2019 года.

Стоимость одного килограмма мяса в итоге составила 360 сом или 2019,82 тенге.

Итак, дороже всего килограмм говядины обходится в Беларуси, не смотря на то, что цены почти не изменились в 2020 году. Хорошо живем?!
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