Где дешевле мясо: в Беларуси, Казахстане или Киргизии
Для простоты сравнения цены переведены в казахский тенге.
Пандемия в 2020 году повлияла на цены многих продовольственных товаров. Редакция Nur.kz выяснила, как изменилась стоимость говядины в некоторых странах-парнерах по ЕАЭС.
Сравнение цен на определенную продукцию производилось на основе официальных статистических данных. Они ежемесячно публикуются государственным комитетом статистики каждой страны.
Беларусь
В Беларуси говядина дешевела. За четыре месяца в среднем стране она подешевела почти на процент в сравнении с декабрем 2019 года.
И только в апреле ее стоимость перестала падать и составила 13,85 белорусских рубля, или 2370,38 тенге за килограмм.
Казахстан
В Казахстане цены достигли пика роста в марте, прибавив два процента в феврале. В целом каждый месяц цена на говядину росла.
В апреле средняя стоимость говядины в Казахстане составила 1 882 тенге за килограмм. А по темпам роста цен страна оказалась на втором месте.
Киргизия
По этой стране официальная статистика выдает лишь показатели в среднем по мясу. Нет разделения на виды.
В Кыргызской Республике был замечен наибольший рост цен на мясо. За четыре месяца 2020 года цены в общем выросли на 9,7% по сравнению с декабрем 2019 года.
Стоимость одного килограмма мяса в итоге составила 360 сом или 2019,82 тенге.
Итак, дороже всего килограмм говядины обходится в Беларуси, не смотря на то, что цены почти не изменились в 2020 году. Хорошо живем?!
10:49 08/06/2020
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