+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Министр экономики: Экономика Беларуси начнет восстанавливаться в третьем квартале

Министр экономики Беларуси Александр Червяков назвал отрасли, которые не пострадали из-за коронавируса — сельское хозяйство, строительство, IT, производство продуктов, нефтеперерабатывающая отрасль.


Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Беларусь-1».

— То, что мы не закрылись, это спасло нашу экономику. Экономика — это не кран с водой, закрыл — открыл, и она точно так же будет течь. Если экономику закрыть, то восстанавливаться нужно будет не один год, — сказал Александр Червяков.

Он назвал отрасли белорусской экономики, которые, несмотря на ситуацию с коронавирусом в мире, не оказались в кризисе. Это сельское хозяйство, строительство, IT, производство продуктов, нефтеперерабатывающая отрасль, начинают возрастать объемы производства калийных удобрений.


Отставание некоторых отраслей промышлености и сферы услуг от прошлого года министр объяснил ограничениями, которые связаны с коронавирусом, в первую очередь в других странах.

— Но положительным является то, что уже на внешнем контуре основные наши торговые партнеры начинают снимать ограничения, начинают работать предприятия, возрастает спрос, в том числе и на белорусскую продукцию, — отметил глава Минэкономики.

На основе этих тенденций он прогнозирует, что экономика Беларуси начнет восстанавливаться уже в третьем квартале 2020 года.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Будет ли он отстреливаться?
Никита Ванин
За благоразумие!
Ольга Карач
ДИВАННЫЕ ВОЙСКА ЛУКАШЕНКО С ОБЫСКОМ У ТИХАНОВСКОГО
Михаил Пастухов
ЗАЧЕМ ПОНАДОБИЛСЯ НОВЫЙ КОАП?
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Советы Лукашенко, Бабарико, Тихановскому...
Игорь Драко
Нас ждут раскол и распри. Плохо будет...
Уладзiмiр Някляеў
ВАМ!


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru