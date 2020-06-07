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Вчера на традиционное «кормление голубей» на площадь Ленина в Бресте пришли новые собственники завода АКБ Дмитрий Басков и Сергей Коганович.





В этот момент на ней находилось несколько сотен участников еженедельного тихого протеста. Владельцы завода первым делом пригласили жителей региона посетить предприятие.

В ответ предприниматели услышали, что таким образом проблему решить не удастся и в свою очередь настояли на проведении общественных экологических обсуждений. «Каганович и Басков согласились на это и изъявили желание участвовать в них», — рассказал участник инициативной группы противников строительства завода АКБ Дмитрий Бекалюк.





Впервые за почти два с половиной года противостояния общественности и бизнеса вопрос об экологическом статусе завода по производству аккумуляторов будет пересмотрен с полноценным участием общественности.