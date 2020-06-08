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Более 870 предприятий в Минске получили отсрочки по аренде и налоговые кредиты, еще около тысячи ждут решения

Столичные власти рассказали о том, как обстоят дела с бизнесом во время пандемии.


Примерно 1600 различных субъектов хозяйствования: организация и предприятий обратились в Минский горисполком за поддержкой во время пандемии коронавируса. Статистику сообщил Telegram-канал «Минск. Официально», пишет "Комсомольская правда".

Какую помощь у властей попросил бизнес? В 70 процентах случаев – отсрочки по аренде недвижимости из числа госсобственности. Еще 239 бизнес представителей обратились за отсрочками, рассрочками либо налоговыми кредитами. На снижение налога на недвижимость и землю рассчитывают 191 бизнес-предприятие, а еще 87 необходима снижение арендной платы.

- Положительные ответы получили 877 обращений. Другие заявления еще находятся на рассмотрениие. В целом, уже разработан алгоритм, по которому субъекты хозяйствования, осуществляющие определенную экономическую деятельность, получают поддержку, - объяснил Юрий Трущенко, зампредседателя Мингорисполкома.
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