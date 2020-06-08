



Примерно 1600 различных субъектов хозяйствования: организация и предприятий обратились в Минский горисполком за поддержкой во время пандемии коронавируса. Статистику сообщил Telegram-канал «Минск. Официально» , пишет "Комсомольская правда".





Какую помощь у властей попросил бизнес? В 70 процентах случаев – отсрочки по аренде недвижимости из числа госсобственности. Еще 239 бизнес представителей обратились за отсрочками, рассрочками либо налоговыми кредитами. На снижение налога на недвижимость и землю рассчитывают 191 бизнес-предприятие, а еще 87 необходима снижение арендной платы.



