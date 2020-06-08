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Цена нефти Brent превысила $43

Цена августовских фьючерсов нефти марки Brent превысила $43 впервые с 6 марта. Соласно данным биржи ICE, нефть этой марки торгуется на уровне $43,3 (+2,3%).

  


Июльские фьючерсы нефти WTI также демонстрируют рекордные с 6 марта показатели — $40,3 за баррель (+2,1%).

В марте на фоне развала сделки ОПЕК+ обрушился мировой спрос на нефть. Цена на нефть марки Brent рухнула до 20-летних минимумов, цена нефти марки WTI впервые достигла минусовых значений. В апреле для стабилизации ситуации на рынке страны—участницы ОПЕК+ договорились о рекордном сокращении нефтедобычи.
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