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В Слониме продается уникальная синагога 1642 года

Это одна из наиболее старых и крупных синагог в Беларуси, построенная в стиле барокко.

Отдел культуры Слонимского райисполкома выставил на продажу Слонимскую синагогу, передает «Радыё Рацыя».
Это одна из наиболее примечательных синагог Беларуси. Синагога в Слониме была сооружена в 1642 году. Она построена в стиле барокко, но в отделке видны черты оборонительной архитектуры.

Синагога в Слониме. Фото: Википедия

Синагога работала до 1940 года, но с приходом большевиков начала использоваться под хозяйственные нужды. Последнее, что находилось в уникальном историческом памятнике, – склад мебельного магазина.

С 1990-х годов здание синагоги пришел в упадок. В 2001 году она была передана иудейской общине Беларуси. Они пытались собирать средства на восстановление памятника, однако не нашли поддержки у городских властей.
КТ/ИР belsat.eu
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