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Если шок продлится, это приведет к оттоку депозитов из банков

Экономист Дмитрий Крук о том, для чего заранее и как наращивать золотовалютные запасы Беларуси.

Если шок продлится, это приведет к оттоку депозитов из банков
Предпосылками мирового кризиса в 2020 году стали не экономические факторы. В этой ситуации Нацбанк Беларуси не стал принимать спонтанных решений для сиюминутного успокоения.

— На данный момент монетарная политика должна быть ориентирована, в первую очередь, на инфляцию, на какой-то период закрыв глаза на динамику выпуска, — рассказал старший научный сотрудник аналитического центра BEROC Дмитрий Крук  во время онлайн-дискуссии BEROC и Центра новых идей.

Инструменты монетарной политики — это инструменты ювелирной настройки, пояснил эксперт.


В актуальной экономической ситуации он рекомендует придерживаться принципа «не навреди». Инструменты денежно-кредитной политики, как правило, нацелены на циклическое влияние, а сейчас непонятно, является шок перманентным или транзитивным, окажет ли он влияние только на циклическую динамику выпуска.

Потенциальную угрозу эксперт BEROC видит в том, что если шок, с которым сейчас сталкивается экономика, окажется перманентным и будет вести к снижению нейтральной процентной ставки, то с большой вероятностью будет снижаться и нормосбережение.

Это приведет к оттоку депозитов из банков. А так как значительная часть вкладов хранится в долларах и евро, есть риск проблем с ликвидностью иностранной валюты. Решается ее нехватка за счет золотовалютных резервов.

— Сейчас их хватает, но учитывая потенциальные риски, лучше заранее понимать проблему, чтобы превентивно определить сценарий, как ее разрешать, — считает Дмитрий Крук.

Рекомендация экономиста — наращивать золотовалютные резервы. Возможные инструменты для этого — свопы с Китаем и создание новых инструментов для сбережений в белорусских рублях, которые бы стимулировали приток иностранной валюты с внутреннего рынка. Не будет лишней и программа с МВФ.

Международные резервные активы Беларуси на 1 июня 2020 года, по предварительным данным, составили 7 879,3 млн долларов (в эквиваленте), снизившись за май на 3,7 млн долларов (на 0,05%) после роста в апреле на 96,4 млн долларов (на 1,2%), сообщается в пресс-релизе Нацбанка.

С начала года снизились на 16,1%, или на 1,5 млрд долларов.

Отрицательное влияние на объем золотовалютных резервов в мае оказало плановое погашение правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 220 млн долларов.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в мае способствовали покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от продажи Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте, а также рост стоимости монетарного золота.
Андрей Корнейчук, Завтра твоей страны
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