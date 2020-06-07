«Надо по каждому предприятию, как мы делали по юго-востоку, выработать конкретную программу. Прежде всего в Могилеве и Бобруйске — двух крупнейших городах области. Нам нужна валюта, чтобы жить. А валюту можно получить, только продавая свой товар на внешних рынках», — наставлял чиновников Лукашенко.





Он предупредил о том, чтобы не было завышенных ожиданий о финансировании из бюджета.





Даже страны, обладающие значительными запасами полезных ископаемых, сегодня не разбрасываются деньгами. Потому что не знают, накроет вторая волна коронакризиса рынки или нет, уточнил президент.





Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц на заседании хозактива доложил, что на контроле местных властей находится реализация инвестпроектов на предприятиях «Химволокно», «Белшина», «Моготекс», «Омск Карбон Могилев», а также на Заводе газетной бумаги.





«Успешное завершение их реализации является серьезным резервом для роста промышленности всего региона», — сказал губернатор.