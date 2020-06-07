Прогноз по валютам: доллару предстоят нелегкие времена
В Беларуси на уходящей неделе доллар снизился, а евро вырос. Что дальше будет с курсами иностранных валют в июне? Об этом в комментарии Myfin.byрассказал старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.
– На уходящей неделе были достаточно активные изменения на внешних валютных рынках. В частности, сильно росла европейская валюта. Пара евро/доллар выросла с 1,1110 до 1,1350, или на 2,2%.
Еще сильнее укреплялся российский рубль. Доллар в России подешевел с 70,7 до 68,6 российского рубля, или на 2,9%.
Евро к российскому рублю снизился с 78,5 до 77,9, или на 0,8%.
Причиной такого укрепления российской валюты стал рост стоимости нефти - в преддверии министерской встречи в формате ОПЕК+, которая планирует продлить на июль максимальное сокращение добычи нефти. Эти меры действовали в мае-июне. На этом фоне цена нефти марки Brent превысила 41 доллар за баррель.
В результате на белорусском валютном рынке доллар подешевел, а евро и российский рубль подорожали.
Доллар снизился за неделю на 1,2%, евро подорожал на 0,96%, российский рубль вырос на 1,76%.
В результате валютная корзина выросла на 0,7%. Это уже вторая неделя подряд, когда белорусский рубль снижается к валютной корзине.
Кстати, в минувший четверг российский рубль обновил по отношению к белорусскому максимумы с начала текущего года.
На следующей неделе, если министерский комитет ОПЕК+ примет решение продлить сокращение добычи нефти, может продолжить дорожать нефть, вслед за ней продолжит расти российский рубль.
В этом случае:
доллар может снизиться до 2,35 белорусского рубля,
евро может вырасти до 2,73 белорусского рубля;
а российский рубль может подорожать до 3,53 белорусского рубля за 100 российских.
09:08 07/06/2020
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