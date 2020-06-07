Мингорисполком: 1,6 тыс. субъектов хозяйствования обратились за господдержкой

Примерно 1,6 тыс. субъектов хозяйствования уже обратились в Минский горисполком за поддержкой. При этом почти 70% составляют обращения о предоставлении отсрочки арендной платы по объектам недвижимости, находящимися в госсобственности.