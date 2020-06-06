У белорусского министра есть двойник - герой компьютерной игры

kingdomcomerpg.com; mas.gov.by





Не секрет, что виртуальных героев часто "рисуют" с реальных людей. Когда смотришь на персонажа "Kingdom Come: Deliverance", складывается ощущение, что в этом случае дизайнер взял за его прообраз нового белорусского министра архитектуры и строительства Руслана Пархамовича.





Герой компьютерной игры об истории Богемии XV века Инджрих из Скалицы (в английской версии Генри - Прим.) живет в тихой деревушке и готовится стать кузнецом, как и его отец. Мирной жизни приходит конец, когда на жителей нападают солдаты. Обоих родителей Инджриха убивают. Самому герою удается избежать резни и ускакать на украденной лошади. Так начинаются его приключения.





Эту историческую РПГ-игру разработала чешская студия в 2018-ом для платформ PlayStation 4, Xbox One и Microsoft Windows. Только в год релиза удалось продать около миллиона ее копий.



