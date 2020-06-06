МАРТ оштрафовал Wildberries за нарушение прав потребителей









Белорусские пользователи интернет-площадки неоднократно жаловались за введение обязательной стопроцентной предоплаты при заказе товара, что является нарушением законодательства. И МАРТ отреагировал на это, выдав магазину соответствующее предписание.





"Поступающие в МАРТ обращения граждан, а также информация на сайте названного интернет-магазина свидетельствуют о ненадлежащем исполнении ООО "Вайлдберриз" названного предписания: ООО "Вайлдберриз" не приняты надлежащие меры по устранению нарушений", - говорится в сообщении МАРТ.





Как уточнили в ведомстве, ответственность за ненадлежащее исполнение предписания госоргана предусмотрена наказанием в рамках Административного кодекса Беларуси.





В МАРТ вызвано должностное лицо Wildberries для составления протоколов об административных правонарушениях.