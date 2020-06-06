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МЧС хочет закрыть магазины «Светофор» в Могилевской области и подало на них в суд

Могилевское областное управление МЧС подало в экономический суд своего региона иск к «МосПродуктСервис» — сеть дискаунтеров «Светофор», сообщает Office Life.





Как пояснили в Экономическом суде Могилевской области, суть иска заключается в требовании приостановить деятельность магазинов этой компании.

Процесс в суде только начался. Пока не известно, сколько именно точек хочет закрыть управление МЧС, какие нарушения там нашли пожарные. По данным Торгового реестра, за компанией в регионе числятся шесть магазинов «Светофор»: три — в Могилеве, два — в Кричеве и один — в Бобруйске. Сама компания зарегистрирована в Бресте.

Всего у сети «Светофор» четыре юридических лица в Беларуси, которые зарегистрированы в разных городах. Центральный офис находится в Минске.

Известно, что МАРТ начал антимонопольное расследование в отношении сети по просьбе других игроков рынка. В мае 2019 года ведомство провело проверку соблюдения ассортиментных перечней в сети «Светофор». Нарушения нашли в 14 магазинах.Могилевское областное управление МЧС подало в экономический суд своего региона иск к «МосПродуктСервис» (сеть дискаунтеров «Светофор»). Как пояснили Office Life в Экономическом суде Могилевской области, суть иска заключается в требовании приостановить деятельность магазинов этой компании.

Процесс в суде только начался. Пока неизвестно, сколько именно точек хочет закрыть управление МЧС, какие нарушения там нашли пожарные. По данным Торгового реестра, за компанией в регионе числятся шесть магазинов «Светофор»: три — в Могилеве, два — в Кричеве и один — в Бобруйске. Сама компания зарегистрирована в Бресте.

Всего у сети «Светофор» четыре юридических лица в Беларуси, которые зарегистрированы в разных городах. Центральный офис находится в Минске.

Известно, что МАРТ начал антимонопольное расследование в отношении сети по просьбе других игроков рынка. В мае 2019 года ведомство провело проверку соблюдения ассортиментных перечней в сети «Светофор». Нарушения нашли в 14 магазинах.
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