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Танкер с американской нефтью для Беларуси прибыл в порт Клайпеды

Танкер с американской нефтью для Беларуси прибыл и стал под разгрузку в порту Клайпеды, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в концерне "Белнефтехим" в субботу.

"В порт Клайпеды 5 июня в 23 часа прибыл и стал под разгрузку танкер с 77 тысячами тонн американской нефти сорта Bakken", - проинформировали в концерне.

"Далее нефть будет направлена по железной дороге на Новополоцкий НПЗ", - добавили там.

В "Белнефтехиме" отметили, что это 12-я танкерная поставка в текущем году от альтернативных поставщиков. "Общий объем танкерных поставок уже превысил 1 млн. т. нефти", - уточнили в концерне.

Как сообщалось, в середине мая состоялась первая сделка "Белнефтехима" по поставке нефти из США в Беларусь. Сделка заключена американским энерготрейдером United Energy Trading при содействии американской фирмы Getka и их польского партнера UNIMOT.

Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявлял, что поставки американской нефти являются частью государственной стратегии по диверсификации источников и обеспечению устойчивой работы нефтеперерабатывающего комплекса Беларуси в 2020 и в последующие годы.
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