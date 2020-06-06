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Китай готовит финансовое оружие против доллара и биткоина

Центральный банк КНР решил скрестить “банкноту” с криптовалютой и отвязать циркуляцию денег от банковской системы.


Как сообщает Gazeta.ru, таким образом, Китай желает взять денежный оборот под государственный контроль. Американские эксперты выражают обеспокоенность на этот счет, поскольку новая валюта может составить конкуренцию доллару.

Цифровой юань ЦБ КНР разработан таким образом, чтобы быть электронной версией банкноты или монеты: он живет в цифровом кошельке на смартфоне, а не находится в физическом кошельке. Его ценность будет обеспечена государством.

Аналитики считают, что эти виртуальные деньги будут быстрее и проще в использовании, чем бумажные. Кроме того, они дадут огромные возможности контроля китайским властям.

Цифровая версия юаня, как считают эксперты, может позволить государствам избегать санкций США или совершать переводы таким образом, чтобы о них не узнал Вашингтон.
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