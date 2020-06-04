+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Опрос ЮНИСЕФ: Большинство белорусов - за ограничение роста цен на продукты и за кредитные каникулы

Наиболее популярные экономические меры в коронакризис, на взгляд опрошенных белорусов, государственное ограничение цен на наиболее популярные продукты и кредитные каникулы.



Такие данные содержатся в первой волне онлайн-исследования, проведенного в Беларуси Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) при финансовой поддержке Всемирного банка. 

Оно посвящено влиянию пандемии COVID-19 на семьи с детьми в стране. Опрос проводился 27-29 апреля 2020 года и охватил 1006 семей по всей Беларуси. 

Как свидетельствует исследование, кризис значительно влияет на семьи с детьми: каждый второй родитель был вынужден отложить покупку одежды, каждый четвертый – экономить на еде. Только менее трети не изменили своего поведения.

В результате большинство респондентов высказываются за принятие государством определенных экономических мер.

 76% настаивают на государственном регулировании цен на продукты; каждый второй (53%) нуждается в кредитных каникулах, 44% – в отсрочке по коммунальным платежам и прямой финансовой помощи. Люди, занятые на предприятиях государственной формы собственности чаще поддерживают регулирование цен, чем те, кто занят в частном секторе (79% против 70%).

Родители с низким доходом (менее 250 рублей на члена семьи) чаще настаивают на возможности получения отсрочки по оплате коммунальных платежей: 48% против 27-36% родителей с большим доходом (более 500 рублей на члена семьи). Возможность единовременного получения адресной помощи в денежной форме важнее для людей со снизившимся доходом: 48% против 37%.

Мера по предоставлению бесплатного питания для детей в школе или садике или регулярное предоставление такого питания в семьи, где дети обучаются удаленно важнее для студентов (37% против 25-28% у других групп). Повышение пособия по безработице очевидно наиболее важно для безработных: 20% против 12-13% для работающих.

Также половина опрошенных высказывается за принятие эпидемиологических мер.

За противодействие распространению коронавирусной инфекции посредством перехода на дистанционное обучение, высказалось 54% опрошенных. За возможность решения административных вопросов онлайн, а также обеспечение бесплатными средствами защиты и обязательное ношение масок в публичных местах высказалось от 53– до 51% респондентов.

Дистанционное обучение в особенности важно для жителей больших городов, родителей старше 35 лет, тех, кто уже работает удаленно, а также студентов и офисных работников
Thinktanks.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ВАМ!
Павел Севярынец
НЯДЗЕЛЯ, 12.00. ЛІСТ ДА ЦЭРКВАЎ
Анатолий Шумченко
Этот пост написан мною 5 лет - но сбылся до слов
Александр Федута
Как познакомились Валерий Вильямович и Александр...
Ольга Карач
СТРАНА ДЛЯ ЖИЗНИ ОДНОГО ЛУКАШЕНКО
Петр Рудковский
Швецыя капітулявала перад CoViD19?
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. О новых провокациях силовиков и как...


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru