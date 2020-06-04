







Такие данные содержатся в первой волне онлайн-исследования, проведенного в Беларуси Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) при финансовой поддержке Всемирного банка.





Оно посвящено влиянию пандемии COVID-19 на семьи с детьми в стране. Опрос проводился 27-29 апреля 2020 года и охватил 1006 семей по всей Беларуси.





Как свидетельствует исследование, кризис значительно влияет на семьи с детьми: каждый второй родитель был вынужден отложить покупку одежды, каждый четвертый – экономить на еде. Только менее трети не изменили своего поведения.





В результате большинство респондентов высказываются за принятие государством определенных экономических мер.





76% настаивают на государственном регулировании цен на продукты; каждый второй (53%) нуждается в кредитных каникулах, 44% – в отсрочке по коммунальным платежам и прямой финансовой помощи. Люди, занятые на предприятиях государственной формы собственности чаще поддерживают регулирование цен, чем те, кто занят в частном секторе (79% против 70%).





Родители с низким доходом (менее 250 рублей на члена семьи) чаще настаивают на возможности получения отсрочки по оплате коммунальных платежей: 48% против 27-36% родителей с большим доходом (более 500 рублей на члена семьи). Возможность единовременного получения адресной помощи в денежной форме важнее для людей со снизившимся доходом: 48% против 37%.





Мера по предоставлению бесплатного питания для детей в школе или садике или регулярное предоставление такого питания в семьи, где дети обучаются удаленно важнее для студентов (37% против 25-28% у других групп). Повышение пособия по безработице очевидно наиболее важно для безработных: 20% против 12-13% для работающих.





Также половина опрошенных высказывается за принятие эпидемиологических мер.





За противодействие распространению коронавирусной инфекции посредством перехода на дистанционное обучение, высказалось 54% опрошенных. За возможность решения административных вопросов онлайн, а также обеспечение бесплатными средствами защиты и обязательное ношение масок в публичных местах высказалось от 53– до 51% респондентов.





Дистанционное обучение в особенности важно для жителей больших городов, родителей старше 35 лет, тех, кто уже работает удаленно, а также студентов и офисных работников