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Белорусские шампиньоны идут на рекорд

На предприятии по выращиванию шампиньонов в Щучине урожайность достигла рекордных 36 кг/м кв. Это соответствует показателям ведущих европейских предприятий. Ежемесячно в двух производственных корпусах щучинские грибники выращивают более 400 тонн шампиньонов, которые отвечают всем международным стандартам качества.


– У нас насчитывается 24 камеры общей вместимостью 17350 квадратных метров, – рассказывает технолог ООО “ЛОГАЛ-БИО” Константин Куц. – Технологический процесс довольно непрост. Всё начинается с того, что мы завозим заселённый грибницей компост и выкладываем его 35-сантиметровым слоем на полки четырёхъярусных стеллажей. Сверху при помощи комбайна насыпаем торф, который благодаря большому содержанию питательных веществ и влажности стимулирует рост шампиньонов. Внутри камер согласно разработанным технологиям поддерживаем оптимальные температуру и влажность.

Благодаря таким условиям первые грибы на грибнице появляются уже на 12-13 день и за сутки прибавляют примерно 50% от своего веса. Неудивительно, что на 16-17 день начинается первая волна уборки шампиньонов. Этот процесс довольно трудоёмкий, так как всё делается вручную. Грибоводы аккуратно выкручивают грибы и складывают в ящики, сортируя их по размеру. Работать нужно максимально оперативно и качественно, чтобы не допустить перерастания шампиньонов и раскрытия шляпок, что напрямую влияет на кондицию продукции. Попасть на верхние ярусы работникам помогают специальные подъёмники.

– Во время первой волны сбора грибов мы получаем в каждой камере по 13-15 тонн шампиньонов, – отмечает Константин Куц. – Во время последующих двух волн урожайность немного снижается. Весь цикл выращивания грибов составляет 36 дней. По итогу в каждой камере набираем около 26 тонн шампиньонов.

Всего на комплексе по выращиванию шампиньонов на данный момент работают 200 человек, в том числе 120 грибоводов.


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