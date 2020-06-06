Кто пояснит “относительно стабильности финансового рынка”?

РСПП обеспокоен ситуацией, связанной с появлением в интернет-СМИ и соцсетях копий документов, свидетельствующих об активных действиях представителей государства, осуществляющих владельческий надзор, по переводу подотчетных им субъектов хозяйствования из банков с иностранным капиталом на обслуживание в государственные белорусские банки. «Мы искренне надеемся, что информационный повод, послуживший основанием для нашего обращения, был искусственно создан пользователями социальных сетей, и документы, обсуждаемые на форумах и в социальных сетях, не имеют отношения к действиям государственных органов и должностных лиц и рассчитываем, что Ваш ответ прояснит ситуацию» – говорится в обращении РСПП.





Договор между субъектами хозяйствования и банками на услуги является гражданско-правовым договором, его заключение и расторжение должно производиться в рамках принципа свободы гражданско-правового договора. Тем не менее, банк, в соответствии с принципами банковской деятельности, заложенными в статье 13 Банковского кодекса Республики Беларусь, не вправе ни отказать в обслуживании клиенту, ни воспрепятствовать его уходу на обслуживание к другому банку. Очевидно, что массовый уход клиентов из банка нанесет ему невосполнимый урон, подрывая репутацию банка как игрока на рынке банковских услуг.





Безусловно, представители государственных органов, осуществляющие владельческий надзор, имеют право в рамках установленной процедуры принятия хозяйственным обществом решений проводить волю государства по любому вопросу деятельности курируемого общества.





Однако хотелось бы понимать, какими решениями Правительства продиктовано стремление уйти из обслуживания в коммерческих банках или банках с иностранным капиталом в пользу государственных белорусских банков, существуют ли дополнительные риски при обслуживании в банках с российским капиталом?





По мнению РСПП, в свете сложившейся кризисной экономической ситуации подобные информационные манипуляции создают дополнительную нервозность и сеют панику среди белорусских коммерческих субъектов хозяйствования и банков, в том числе – и среди членов союза.





Поскольку Национальному банку в соответствии с п. 4 его Устава, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 13.06.2001 № 320, вверено обеспечение стабильности банковской системы и безопасного функционирования национальной платежной системы, РСПП считает, что регулятору необходимо озвучить официальную позицию по следующим вопросам:





1. существуют ли экономически обоснованные причины для финансовой неустойчивости банковской системы Республики Беларусь, повлек ли экономический криз какие-либо сбои в работе банков с иностранным капиталом вообще или с российским капиталом, в частности;





2. существует ли стратегия Национального банка, которая создает необходимость дополнительной защиты интересов белорусских субъектов хозяйствования путем перехода их на обслуживание в государственные банки?





РСПП просит Нацбанк и Правительство официально ответить на обращения, подтвердить либо опровергнуть наличие поводов для беспокойства у белорусских субъектов хозяйствования относительно стабильности финансового рынка.





«Мы искренне надеемся, что информационный повод, послуживший основанием для нашего обращения, был искусственно создан пользователями социальных сетей, и документы, обсуждаемые на форумах и в социальных сетях, не имеют отношения к действиям государственных органов и должностных лиц и рассчитываем, что Ваш ответ прояснит ситуацию. Просим Вас принять необходимые меры для недопущения разбалансированности проводимой Правительством политики и обеспечения единства понимания в системе государственных органов направления развития такой сферы белорусской экономики, как финансовые рынки» – говорится в обращении РСПП.





Комментарий Нацбанка



Нацбанк Беларуси прервал молчание и высказался о поручении правительства о переводе счетов госпредприятий из банков с российским капиталом в государственные банки. В своем комментарии регулятор напомнил, что разрешено действующим законодательством на этот счет.





«Действующее белорусское законодательство не содержит каких-либо ограничений по выбору предприятиями и организациями обслуживающих банков. Только собственник и/или руководитель субъекта хозяйствования решает, в каком банке будет осуществляться расчетно-кассовое обслуживание его организации, с каким банком будут строиться партнерские отношения, в том числе по получению финансирования, размещению свободных денежных средств на счетах или во вкладах (депозитах) или осуществлению иных банковских операций», – напомнил пресс-секретарь Нацбанка РБ Александр Тимошенко в своем комментарии.





Вместе с тем, он не стал давать оценку действиям правительства.





«Глубоко убежден, что комментировать те или иные решения должен тот, кто их принимает», – отметил Тимошенко.





«Национальный банк не вправе устанавливать какие-либо требования и давать указания относительно того, в каких банках должны обслуживаться предприятия (в том числе государственные)», – заключил пресс-секретарь Нацбанка РБ.