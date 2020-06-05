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Минск хочет заключить долгосрочные контракты по нефти с Азербайджаном и Саудовской Аравией

Беларусь ведет переговоры о заключении долгосрочных контрактов на поставку нефти с Азербайджаном и Саудовской Аравией, заявил начальник главного управления внешнеэкономических связей концерна "Белнефтехим" Руслан Лабуть.



"Мы не собираемся прекращать поставки альтернативной нефти. Для этого разработан комплекс мер. По данному плану и работаем. Регулярные поставки альтернативной нефти начинаются уже в текущем году. В планах - заключение долгосрочных контрактов. Диалог об условиях долгосрочного сотрудничества ведется с нашими партнерами из Азербайджана и Саудовской Аравии", - сказал Лабуть в интервью журналу "Вестник Белнефтехима".

По его словам, при этом планируется поэтапное ежегодное увеличение объемов альтернативных поставок нефти. "Тем более, что с каждым годом, по мере приближения к финишу российского налогового маневра, конкурентоспособность альтернативных поставок в сравнении с поставками из России будет возрастать", - подчеркнул начальника главного управления.

"У нас горизонт планирования - 2024 год. Возможные объемы поставок просчитываем на пять лет", - добавил он.

Представитель концерна также напомнил, что всего в I квартале было закуплено десять танкерных партий альтернативного сырья общим объемом около 850 тыс.тонн.

В первом квартале 2020 года поставки нефти из РФ на белорусские НПЗ практически отсутствовали. Временным решением проблемы стало заключение контрактов компаниями бизнесмена Михаила Гуцериева - "Русснефтью" и "Нефтисой". С апреля российские нефтяные компании возобновили поставки нефти в Белоруссию после достижения договоренностей на межправительственном уровне. Основными поставщиками в апреле стали так называемые компании "большой пятерки" ("Роснефть", "Татнефть", "Сургутнефтегаз", "ЛУКОЙЛ", "Газпром нефть").

В период отсутствия поставок нефти из РФ Беларусь начала ее альтернативный импорт - через порт Клайпеды по железной дороге на НПЗ "Нафтан" и через порт Одессы на Мозырский НПЗ по нефтепроводам Одесса-Броды и Броды-Мозырь. Поставки альтернативной нефти начались из Норвегии и Азербайджана. В мае "Белнефтехим" приступил к импорту нефти из Саудовской Аравии и США.

Поставки нефти из РФ в Беларусь в январе-апреле снизились на 57,6% - до 2,5 млн тонн. В первом квартале поставки составляли 1 млн тонн, сократившись на 77%.

Индикативный баланс по объемам нефти предусматривает поставку из РФ в Беларусь в 2020 году до 24 млн тонн, в среднем по 2 млн тонн в месяц.
Интерфакс
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