







"Мы не собираемся прекращать поставки альтернативной нефти. Для этого разработан комплекс мер. По данному плану и работаем. Регулярные поставки альтернативной нефти начинаются уже в текущем году. В планах - заключение долгосрочных контрактов. Диалог об условиях долгосрочного сотрудничества ведется с нашими партнерами из Азербайджана и Саудовской Аравии", - сказал Лабуть в интервью журналу "Вестник Белнефтехима".





По его словам, при этом планируется поэтапное ежегодное увеличение объемов альтернативных поставок нефти. "Тем более, что с каждым годом, по мере приближения к финишу российского налогового маневра, конкурентоспособность альтернативных поставок в сравнении с поставками из России будет возрастать", - подчеркнул начальника главного управления.





"У нас горизонт планирования - 2024 год. Возможные объемы поставок просчитываем на пять лет", - добавил он.





Представитель концерна также напомнил, что всего в I квартале было закуплено десять танкерных партий альтернативного сырья общим объемом около 850 тыс.тонн.





В первом квартале 2020 года поставки нефти из РФ на белорусские НПЗ практически отсутствовали. Временным решением проблемы стало заключение контрактов компаниями бизнесмена Михаила Гуцериева - "Русснефтью" и "Нефтисой". С апреля российские нефтяные компании возобновили поставки нефти в Белоруссию после достижения договоренностей на межправительственном уровне. Основными поставщиками в апреле стали так называемые компании "большой пятерки" ("Роснефть", "Татнефть", "Сургутнефтегаз", "ЛУКОЙЛ", "Газпром нефть").





В период отсутствия поставок нефти из РФ Беларусь начала ее альтернативный импорт - через порт Клайпеды по железной дороге на НПЗ "Нафтан" и через порт Одессы на Мозырский НПЗ по нефтепроводам Одесса-Броды и Броды-Мозырь. Поставки альтернативной нефти начались из Норвегии и Азербайджана. В мае "Белнефтехим" приступил к импорту нефти из Саудовской Аравии и США.





Поставки нефти из РФ в Беларусь в январе-апреле снизились на 57,6% - до 2,5 млн тонн. В первом квартале поставки составляли 1 млн тонн, сократившись на 77%.





Индикативный баланс по объемам нефти предусматривает поставку из РФ в Беларусь в 2020 году до 24 млн тонн, в среднем по 2 млн тонн в месяц.