Роуминг в Союзном государстве обещают отменить к октябрю









Тема отмены роуминга была внесена в повестку дня состоявшегося сегодня заседания Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства.





— У министерств связи существует дорожная карта, по которой они к октябрю должны решить этот вопрос, — отметил Г. Рапота.





Госсекретарь подчеркнул, что дорожная карта выполняется в соответствии с графиком.