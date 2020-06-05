Минский ЦУМ окончательно распрощался с магазином "Столичный"

Теперь у столичного ЦУМа остались главное здание у станции метро «Площадь Якуба Коласа» и два магазина в районе Комаровского рынка, в том числе «Товары для женщин».





Власти Минска сохранят универсам «Столичный», но передадут другой компании

Как сообщалось, право аренды помещений «Столичного» власти Минска выставят на аукцион 19 июня. Стартовая цена права — 2,1 тыс. рублей. Победитель арендует объект на 5 лет. Нужно будет сохранить кафе при магазине и название «Столичный».