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Минский ЦУМ окончательно распрощался с магазином "Столичный"

ОАО «ЦУМ Минск» окончательно простилось с универсамом «Столичный», который находится на проспекте Независимости недалеко от основного «цумовского» торгового объекта. Это теперь отражено в Торговом реестре.

Теперь у столичного ЦУМа остались главное здание у станции метро «Площадь Якуба Коласа» и два магазина в районе Комаровского рынка, в том числе «Товары для женщин».

Власти Минска сохранят универсам «Столичный», но передадут другой компании
Как сообщалось, право аренды помещений «Столичного» власти Минска выставят на аукцион 19 июня. Стартовая цена права — 2,1 тыс. рублей. Победитель арендует объект на 5 лет. Нужно будет сохранить кафе при магазине и название «Столичный».
Officelife.media
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