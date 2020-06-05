Минский ЦУМ окончательно распрощался с магазином "Столичный"
ОАО «ЦУМ Минск» окончательно простилось с универсамом «Столичный», который находится на проспекте Независимости недалеко от основного «цумовского» торгового объекта. Это теперь отражено в Торговом реестре.
Теперь у столичного ЦУМа остались главное здание у станции метро «Площадь Якуба Коласа» и два магазина в районе Комаровского рынка, в том числе «Товары для женщин».
Власти Минска сохранят универсам «Столичный», но передадут другой компании
Как сообщалось, право аренды помещений «Столичного» власти Минска выставят на аукцион 19 июня. Стартовая цена права — 2,1 тыс. рублей. Победитель арендует объект на 5 лет. Нужно будет сохранить кафе при магазине и название «Столичный».
19:01 05/06/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение