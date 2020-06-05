



Еще прошлым летом стало известно, что в Беларусь придет венгерский лоукостер WizzAir, рейсы планировали начать весной этого года. Однако еще в феврале никаких подробностей не было известно. Чуть позже Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии, рассказал что между Беларусью и Венгрией будут курсировать семь рейсов, а также что WizzAir близок к тому, чтобы договориться о начале полетов из Будапешта в Минск.





— Было здорово, когда «Белавиа» начала летать дважды, а потом и трижды в неделю. Сейчас разговор о пяти рейсах в неделю в Будапешт. WizzAir, который управляется венграми, очень близок к договоренностям еще о двух рейсах Будапешт-Минск, или Гродно, или Витебск, — сказал Сийярто.





Однако и после этого рейс не появился в расписании WizzAir или Национального аэропорта Минск, а вскоре из-за пандемии коронавируса позакрывались многие авиамаршруты по всему миру.