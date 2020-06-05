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Премьер-министр Венгрии опять пообещал, что в Беларусь скоро придет WizzAir

Сегодня в Беларуси проходит визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Беларусь и Венгрия подписали договор о взаимной защите инвестиций, передает корреспондент Sputnik. По его словам, «вскоре WizzAir запустит рейс между двумя городами (Минском и Будапештом)».


Еще прошлым летом стало известно, что в Беларусь придет венгерский лоукостер WizzAir, рейсы планировали начать весной этого года. Однако еще в феврале никаких подробностей не было известно. Чуть позже Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии, рассказал что между Беларусью и Венгрией будут курсировать семь рейсов, а также что WizzAir близок к тому, чтобы договориться о начале полетов из Будапешта в Минск.

— Было здорово, когда «Белавиа» начала летать дважды, а потом и трижды в неделю. Сейчас разговор о пяти рейсах в неделю в Будапешт. WizzAir, который управляется венграми, очень близок к договоренностям еще о двух рейсах Будапешт-Минск, или Гродно, или Витебск, — сказал Сийярто.

Однако и после этого рейс не появился в расписании WizzAir или Национального аэропорта Минск, а вскоре из-за пандемии коронавируса позакрывались многие авиамаршруты по всему миру.
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