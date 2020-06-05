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Минпрому Беларуси приказано уйти от зависимости от российского рынка

Правительство Беларуси поставило перед Минпромом задачу диверсифицировать экспорт белорусских предприятий промышленности.

"Важнейший момент - экспорт. Пора уйти от зависимости от одного рынка - российского. Тем более, рынки сегодня потихоньку оживают", - заявил вице-премьер РБ Юрий Назаров, представляя нового министра промышленности Петра Пархомчика.

Он также подчеркнул необходимость увеличивать темпы роста производства продукции, передает БелТА.

Назаров также сказал, что скоро правительство будет рассматривать дополнительные меры по минимизации влияния пандемии на экономику.
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