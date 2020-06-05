Лукашенко назвал наглыми попытки противодействия строительству БелАЭС
Белорусский президент в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном отметил, что обе страны оказывается давление при реализации ими мирных ядерных программ.
Как пишет Sputnik, Беларусь и Венгрия столкнулись с наглыми попытками противодействовать строительству АЭС, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу в ходе переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Глава Беларуси подчеркнул, что Беларусь и Венгрия, что не позволяют оказывать на себя давление извне под разными предлогами. В частности, при решении вопросов по строительству АЭС.
"Наши страны столкнулись с абсолютно беспрецедентными и наглыми попытками противодействия реализации суверенного права на развитие мирных ядерных программ", - сказал Лукашенко.
Президент Беларуси заявил, что обе страны договорились вместе давать жесткий, но адекватный ответ в сложившейся ситуации. Он считает, что никто не имеет права влиять извне на энергетическую политику республики.
"Вместе с тем мы гарантируем, что эта политика всегда будет ориентирована на максимальную безопасность, открытость и прозрачность", - подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко также заявил, что БелАЭС, которая вызывает множество нареканий со стороны некоторых соседних стран, готова принять экспертов МАГАТЭ, ЕС, других международных структур. Это позволит им убедиться в том, что станция безопасна и для самих белорусов, и для ближайших соседей.
14:08 05/06/2020
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