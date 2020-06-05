Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщил и в пресс-службе Минэнерго.





Там отметили, что в начале июня Минэнерго направило письмо главе «Газпрома» Алексею Миллеру, в котором обозначило ключевые вопросы двусторонней повестки дня, а также предложения по их обсуждению. В частности, обсуждению подлежат условия поставок газа в 2020 г. и методика ценообразования на газ с 1 января 2021 г.





Белорусское ведомство также проинформировало о возникновении между некоторыми субъектами хозяйствования разногласий по определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности. Речь идет о ГПО «Белтопгаз», ОАО «Нафтан» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».









Чтобы урегулировать возникшие разногласия, как подчеркнули в Минэнерго, ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» необходимо предоставить в ГПО «Белтопгаз» методику, по которой будет определена фактическая среднемесячная теплота сгорания природного газа с метрологическим подтверждением ее пригодности в соответствии с законодательством республики.





«Министерство энергетики Республики Беларусь со своей стороны готово обеспечить оперативное рассмотрение данной методики ГПО «Белтопгаз», — говорится в сообщении.



