







На рынок наличной валюты приходится чуть менее четверти всего объема — $5 млрд. Физлица продали больше, чем купили. Разница — $94,5 млн, а общий объем продажи — почти $2,6 млрд.





Год назад было продано больше — около $3 млрд. Разница примерно в 15%.