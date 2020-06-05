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Поиздержались: белорусы продали валюты примерно на 15% меньше, чем год назад

Нацбанк опубликовал статистику по рынку валюты за январь — май 2020 года. Оборот внебиржевого рынка составил более $22,4 млрд (среднедневной — $217 млн). Оборот на Белорусской валютно-фондовой бирже — лишь около $4,6 млрд (за день в среднем $45,2 млн).



На рынок наличной валюты приходится чуть менее четверти всего объема — $5 млрд. Физлица продали больше, чем купили. Разница — $94,5 млн, а общий объем продажи — почти $2,6 млрд.

Год назад было продано больше — около $3 млрд. Разница примерно в 15%.
Officelife.media
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