Поиздержались: белорусы продали валюты примерно на 15% меньше, чем год назад
Нацбанк опубликовал статистику по рынку валюты за январь — май 2020 года. Оборот внебиржевого рынка составил более $22,4 млрд (среднедневной — $217 млн). Оборот на Белорусской валютно-фондовой бирже — лишь около $4,6 млрд (за день в среднем $45,2 млн).
На рынок наличной валюты приходится чуть менее четверти всего объема — $5 млрд. Физлица продали больше, чем купили. Разница — $94,5 млн, а общий объем продажи — почти $2,6 млрд.
Год назад было продано больше — около $3 млрд. Разница примерно в 15%.
11:06 05/06/2020
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