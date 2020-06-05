Как решить проблему с долларизацией экономики в Беларуси?

Белорусы до сих пор в уме переводят зарплату и крупные расходы в валюту. Эксперты считают финансовую долларизацию в Беларуси той проблемой, которая требует решения.









Белорусская экономика является одной из наиболее долларизированных в Восточной Европе. Экспертами не раз отмечалось, что при высокой долларизации Беларусь подвергает себя рискам с точки зрения депозитов в иностранной валюте и высокого уровня ликвидности. К тому же, долларизация снижает эффективность монетарной политики.





Как отметил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб на онлайн-встрече от Центра новый идей, Беларусь в этом плане сильно похожа на Грузию, с таким же примерно уровнем долларизации в 60% и даже более.





«В Грузии финансовая долларизация висит бременем уже 15 лет. Но чисто макроэкономическими методами долларизацию искоренить невозможно. Должно пройти много лет консистентной экономической политики и структурных преобразований в экономике для того, чтобы уровень долларизации снижался. Нельзя просто сказать людям, что доллары уже не нужны, но можно это сделать рыночными методами», – отметил Сологуб.

Люди предпочитают сбережения в долларах

Корни этого феномена – долларизации – предпочтение домашних хозяйств, указывает экономист Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук. Так, к примеру, белорусы считают доллары надежным инструментом сбережений, и это, в свою очередь, влияет на всю финансовую систему.





«Но здесь возникает, на мой взгляд, конфликт для монетарной политики, который стал актуален сегодня», – сказал эксперт.





Он обратил внимание, что одним из главных достижений Беларуси в области монетарной политики за последнее время стал переход к плавающему обменному курсу.





«При условиях плавающего обменного курса этот курс из распространителя шоков становится громоотводом, поглотителем шоков. И если бы могли этим полостью воспользоваться, больших проблем бы не было», – считает Крук.





«Но что возникает из финансовой долларизации при больших шоках обменного курса? Если бы не было финансовой долларизации, обесценился курс или укрепился, проблемы как такой не возникало бы. Но большое количество долгов в иностранной валюте приводят к тому, что при значимых колебаниях, обусловленных влиянием извне, приводят к ухудшению качества активов», – подчеркнул экономист.





Еще одна проблема, связанная с колебаниями курса, – это госдолг, который в основном у нас в иностранной валюте.

Стоит ли решать проблему в коронакризис?

«С одной стороны, мы перешли к плавающему курсу – и это очень хорошо, но допустимый диапазон колебаний, чтобы не создавать риск финансовой стабильности, ограничен», – отметил Крук.





По словам эксперта, это ключевая проблема сегодня, и проблему долларизации необходимо решать.





«На мой взгляд, действительно фундаментальный документ нашего Нацбанка, принятый в этом году – «Стратегия повышения доверия к национальной валюте». Это один из наиболее важных документов за последние 20 лет», – считает экономист.









Другой вопрос, стоит ли заниматься этим в условиях коронакризиса.





«Мне часто возражают, что сейчас нельзя заставить человека сберегать в национальной валюте, если он этого не хочет и этого опасается. Но разрешить проблему долларизаци можно только с этой стороны», – заметил он.

Что может сработать сегодня в Беларуси?

Рассуждая на тему того, что можно с этой проблемой сегодня сделать в Беларуси, Дмитрий Крук назвал выходом создание новых инструментов сбережений в белорусских рублях. Учитывая, что доходность сбережений существенно снизилась, для многих белорусов сегодня поиск альтернативных инструментов сбережений – актуальный вопрос.





«Какие это могут быть инструменты? Для Беларуси потенциал – это акции так называемых «голубых фишек», номинированных в белорусских рублях, которые могли бы появиться на фондовом рынке», – считает он.





Этот первый шаг мог бы стать попыткой решения фундаментальной для нас проблемы, заключил Крук.



