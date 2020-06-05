Вакансия за $2,3 тыс. в месяц: 2 раза в день нажать на выключатель

По замыслу авторов этого проекта под названием «Вечная занятость», он должен привлечь внимание к растущему в обществе неравенству. Об этом сообщает Sveriges Radio.





один раз в день включить и выключить свет на железнодорожной станции Korsvägen, а заодно утром и вечером в определенное время отметить свой приход на работу и уход домой. Остальное время можно заниматься чем хочешь. Станцию Korsvägen достроят только в 2026 году, так что у претендентов есть время для подачи заявок, пишет Работа состоит в том, чтобы, а заодно утром и вечером в определенное время отметить свой приход на работу и уход домой. Остальное время можно заниматься чем хочешь. Станцию Korsvägen достроят только в 2026 году, так что у претендентов есть время для подачи заявок, пишет myfin.by





Авторы проекта - художники Симона Голдина и Якоба Сеннебю - этим арт-экспериментом хотят обратить внимание на социальное неравенство и то, что инвестированный капитал растет быстрее, чем зарплата работников.









Деньги на проект выделили Шведский художественный совет и Управление транспортом. Они сформировали специальный фонд в $650 тыс. Зарплату $2,3 тыс. в месяц готовы платить в течение 120 лет. Работник может уволиться в любой момент или остаться работать до конца своих дней.





Заявки прислали около 125 претендентов, в том числе из США, Тайваня, Филиппин и самой Швеции.



