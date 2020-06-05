Минэнерго рассчитывает на диалог с Россией в газовой сфере









В начале июня белорусское ведомство направило письмо в адрес председателя правления компании "Газпром" Алексея Миллера, где обозначило ключевые вопросы двусторонней повестки дня и предложения по их обсуждению. В частности, там оговаривались условия поставок газа в 2020 году и методика ценообразования на газ с 1 января 2021 года.





"В письме подчеркивается, что разногласия по определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности возникли между субъектами хозяйствования — ГПО "Белтопагаз", ОАО "Нафтан" и ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", — проинформировали в пресс-службе.





Для урегулирования возникших разногласий Минэнергетики Беларуси отметило необходимость предоставления ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" в ГПО "Белтопгаз" методики определения фактической среднемесячной теплоты сгорания природного газа с метрологическим подтверждением ее пригодности в соответствии с законодательством Беларуси.





"Министерство энергетики Беларуси со своей стороны готово обеспечить оперативное рассмотрение данной методики ГПО "Белтопгаз", — добавили в пресс-службе Минэнерго.





Ранее министр энергетики России Александр Новак и посол Беларуси в РФ Владимир Семашко подписали протокол, которым внесены изменения в соглашение о формировании цен при поставке газа в республику. В документе также оговаривались тарифы на транспортировку "голубого топлива" по территории республики.





Позже председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер заявил, что разговор об условиях поставок газа в Беларусь в 2021 году будет вестись после погашения долга за текущие поставки. В Минэнерго, в свою очередь, сообщили, что за импортируемый из России природный газ Беларусь задолженности не имеет.





В настоящее время по условиям долгосрочного контракта одна тысяча кубометров газа обходится Минску в 127 долларов США. Белорусская сторона настаивает на пересмотре цены, аргументируя это тем, что оптовая стоимость газа на европейском рынке в настоящее время составляет около 80 долларов за 1 тысячу кубометров.



