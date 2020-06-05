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Безработица в Беларуси: количество уволенных с января по апрель выросло на 44,77%

Уровень безработицы в первом квартале по стране составил 4,1%

Данные Белстата гласят, что количество уволенных за месяц с января по апрель выросло примерно на 44,77%. Если в январе их было около 46,3 тыс. человек, то в апреле — примерно 67 тыс.

Число принятых на работу в апреле — около 53,7 тыс.

Больше всего сотрудников в этом месяце было уволено в промышленности, торговле и образовании. Количество принятых на работу в этих отраслях было меньше, чем уволенных. Общее соотношение нанятых и покинувших рабочие места — примерно 80%, то есть около 20% не получили новую работу, если учитывать данные за апрель.

Уровень безработицы в первом квартале по стране, по методологии Международной организации труда, составил 4,1%. При этом в городах — 4,2%, на селе — 3,6%. Для сравнения: год назад общий уровень был 4,6% (город — 4,6%, село — 4,4%).
Officelife.media
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